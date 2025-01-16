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Havadaki en çalkantalı 10 rota açıklandı: 8'i İsviçre'den

Son dönemlerde yaşanan uçak kazaları, büyük korkuya yol açtı. Havadaki en çalkantalı 10 rota açıklandı. 8’inin İsviçre’den başladığı ya da bittiği anlaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Havadaki en çalkantalı 10 rota açıklandı: 8’i İsviçre’den

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    Geçen yıl 25 Aralık'ta 38 kişinin öldüğü Kazakistan'daki ve 29 Aralık'ta 179 kişinin öldüğü Güney Kore'deki uçak kazaları büyük paniğe yol açtı. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) verilerine göre, 2009-2023 yılları arasında 37 yolcu ve 146 mürettebat türbülans nedeniyle ciddi şekilde yaralandı. Türbülans her yerde meydana gelebiliyor. Ancak belirli özellikler onu daha olası hale getirebiliyor. Peki, Avrupa'da en türbülanslı rotalar nerelerde görülüyor? En türbülanslı 10 rotanın 8'i İsviçre'de başlıyor ya da bitiyor, diğer rotalar ise Alplerin üzerinden ya da çevresinden geçiyor. Türbülans olasılığını ölçmek için uçağın özelliklerinden bağımsız bir atmosferik türbülans ölçümü olan girdap dağılım oranı (EDR) kullanılıyor.

    İŞTE TÜRBÜLANSA GÖRE İLK 10 ROTA
    1-Nice - Cenevre
    2-Nice - Zürih
    3-Milano - Zürih
    4-Milano - Lyon
    5-Nice - Basel
    6-Cenevre - Zürih
    7-Nice - Lyon
    8- Cenevre - Venedik
    9-Lyon - Zürih
    10-Venedik - Zürih

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