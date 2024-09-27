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Harry Potter’ın “Profesör Minerva McGonagall”ı Maggie Smith hayatını kaybetti

Harry Potter serisinde “Profesör Minerva McGonagall” karakterini canlandıran ünlü oyuncu Maggie Smith, hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 16:44 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 16:50
Harry Potter’ın Profesör Minerva McGonagallı Maggie Smith hayatını kaybetti

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Harry Potter serisinde "Profesör Minerva McGonagall" karakterini canlandıran ünlü oyuncu Maggie Smith, hayatını kaybetti.

Maggie SmithMaggie Smith

HARRY POTTER'IN "PROFESÖR MİNERVA MCGONAGALL"I HAYATINI KAYBETTİ

İki Oscar ödüllü İngiliz aktris Maggie Smith 89 yaşında hastanede hayatını kaybetti. Oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens, Downton Abbey'deki Violet Crawley ve Harry Potter destanındaki Minerva McGonagall gibi rollerle tanınan aktrisin Cuma sabahı hastanede öldüğünü duyurdu.

Maggie SmithMaggie Smith

AİLESİ DUYURDU

Ailesi tarafından yayımlanan mesajda, "Çok özel bir insandı ve son anlarında arkadaşları ve ailesiyle birlikteydi. Geride, olağanüstü annelerini ve büyükannelerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan iki sevgi dolu çocuk ve beş torun bıraktı. Bu vesileyle Chelsea ve Westminster Hastanesi'nin harika personeline son günlerinde gösterdikleri sonsuz ilgi ve nezaket için teşekkür etmek istiyoruz. Tüm nazik mesajları ve destekleri için teşekkür ediyor ve şu anda mahremiyetimize saygı göstermelerini rica ediyoruz" denildi.

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