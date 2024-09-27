Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’dan nükleer uyarı: Rusya’ya saldırıda anında kullanırız

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan Batı'ya nükleer uyarı (Takvim.com.tr)



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün "nükleer caydırıcılık" konusunda Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, "nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesi" hususunu ele almıştı. Putin, bu çerçevede nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya'ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini bildirmişti.

Putin, "Rusya ve Belarus'a karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahil." ifadelerini kullanmıştı.