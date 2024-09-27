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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan nükleer uyarı: Rusya'ya saldırıda anında kullanırız

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'te yaptığı toplantıda Batı ülkelerine nükleer uyarıda bulundu. Lukaşenko, Belarus ve Rusya’yı korumak için nükleer silahları kullanabileceklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 16:33 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 16:45
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’dan nükleer uyarı: Rusya’ya saldırıda anında kullanırız

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'a batı sınırlarından saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Putin (AA)Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Putin (AA)

Lukaşenko, Minsk'te üniversite öğrencileriyle yaptığı toplantıda Belarus ve Rusya'yı korumak için hangi durumlarda nükleer silahları kullanabileceklerini anlattı.

Belarus'a yönelik bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini söylediğini hatırlatan Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Rusya ve ülkesine düzenlenecek saldırıda nükleer silah kullanma imkanı veren "nükleer doktrin değişikliği" çalışmasını açıklayarak kendisini doğruladığını dile getirdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko (AA)Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko (AA)

Lukaşenko, NATO gücü olarak ABD ve Polonya askerlerinin Belarus'un batı sınırları boyunca konuşlandığını belirterek, "Bize saldırdıkları anda nükleer silah kullanacağız. Onlar bize cevap verebilirler." dedi.

Böyle bir durumda Rusya'ya karşı da saldırı yapılacağını dile getiren Lukaşenko, "Böylece Rusya da tüm cephaneliğini kullanacak. Bu da dünya savaşı demektir. Zaten Batı da bunu istemiyor. Buna hazır değiller ama onlara kırmızı çizgimizin devlet sınırlarımız olduğunu açıkça söylüyoruz. Üzerlerine basarlarsa cevap anında olacak. Bunun için hazırlanıyoruz. Bu konuda dürüst ve açık konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan Batı'ya nükleer uyarı (Takvim.com.tr)Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan Batı'ya nükleer uyarı (Takvim.com.tr)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün "nükleer caydırıcılık" konusunda Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, "nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesi" hususunu ele almıştı. Putin, bu çerçevede nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya'ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini bildirmişti.

Putin, "Rusya ve Belarus'a karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahil." ifadelerini kullanmıştı.

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