Hamas lideri İsmail Haniye için İran’da cenaze töreni! Türkiye’den 1 günlük yas kararı

31 TEMMUZ'DA YAŞANANLAR...

23:47 BM ÇATIŞMANIN BÜYÜMESİ RİSKİNE KARŞI UYARDI

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da çatışmanın büyüme riskine karşı uyararak, "Füzeler, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ölümlü saldırılarla iletişim sona ermeli." açıklamasında bulundu.

22:29 İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN YENİ TEHDİT

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Halevi, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün Beyrut'ta öldürülmesinin ardından ülkesinin Lübnan sınırında düzenlenen tatbikata katıldı.

Açıklamada, "Tatbikat, İsrail ordusunun çeşitli birimlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Tatbikatta askerler, dağlık ve kentsel alanlarda savaşmak dahil olmak üzere çeşitli senaryolar konusunda eğitim yaptı." ifadelerine yer verildi.

Halevi, tatbikata katılan askerlere yaptığı konuşmada, "Dün Hizbullah'ın en üst düzey askeri figürü olan ve aynı zamanda (Hizbullah Genel Sekreteri) Hasan Nasrallah'a çok yakın bir kişi olan ve aslında tüm askeri işleri ayarlayan Fuad Şükür'ü öldürme fırsatı bulduk." dedi.

Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta başka suikastlar düzenleme imasında bulunan Halevi, şunları kaydetti:

"İsrail ordusu Beyrut'un bir mahallesinde nasıl hareket edeceğini ve belirli bir noktaya nasıl ulaşacağını biliyor. Aynı zamanda yer altında belirli bir noktaya nasıl saldıracağını da biliyor. Ayrıca içeride (Lübnan'da) büyük bir güçle nasıl savaşacağımızı da biliyoruz ve siz de bu hafta bunun için eğitim alıyorsunuz."

21:47 "BİZE ZARAR VEREN HERKESLE HESAPLAŞACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından ulusa seslendi. Netanyahu, İsrail'in, İran'ın Husiler, Hamas ve Hizbullah olmak üzere üç ana vekiline "ezici darbeler" indirdiğini söyledi.

Haniye'ye düzenlenen suikasta değinmeyen Netanayhu, İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürdüğü Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un Majdal Shams'a düzenlenen saldırıdan doğrudan sorumlu olduğunu belirtti.

Shukr ile hesaplaştıklarını ifade eden Netanyahu, "Bize zarar veren herkesle hesaplaşacağız. Çocuklarımıza nişan alan, vatandaşlarımızı öldüren, ülkemize zarar veren herkesle" dedi.

"HER SENARYOYA HAZIRIZ"

Beyrut'ta düzenlenen saldırının ardından İsrail'e yönelik tehditlerin arttığını ifade eden Netanyahu, "Her senaryoya hazırız. Her tehdide karşı birlik içinde ve kararlı bir şekilde duracağız" diye konuştu.

Savaşın zaman alacağını ve İsraillilerden güçlü kalmalarını isteyen Netanyahu, bir süredir savaşı sona erdirmesi için yurt içinde ve yurt dışında baskı altında olduğunu belirterek, "O zaman da bu seslere boyun eğmedim, şimdi de boyun eğmiyorum" şeklinde konuştu.

Baskılara boyun eğseydi İsrail'in Hamas ile mücadele edemeyeceğini söyleyen Netanyahu, "Son aylarda elde edilen tüm başarılar, pes etmediğimiz ve içeride ve dışarıda büyük baskılar karşısında cesur kararlar aldığımız için elde edildi. Ve size söylüyorum, bu hiç de kolay olmadı. Birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

19:43 TÜM ORTA DOĞU'YU SAVAŞA İTER

BM Genel Sekreteri Guterres, Beyrut ve Tahran saldırılarının ardından taraflar ve uluslararası topluma tüm Orta Doğu'yu savaşa itebilecek faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu

19:24 BM Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikastın ardından TSİ 23.00'da acil toplanma kararı aldı.

BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

18:45 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap etmesi için TBMM'yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

18:15 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil El Hayya, İran'ın başkenti Tahran'da basın toplantısı düzenledi. El Hayya, "Biz ve İran bölgesel savaş istemiyoruz ama suç cezalandırılmalı" dedi.

15.55 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından, "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır." açıklamasında bulundu.

İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya hesabından, Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır." ifadeleri kullanılarak, operasyonun "sert" ve suçluyu derinden pişmanlığa uğratacağı belirtildi.

İRAN İNTİKAM BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ

14.20 İran Cemkeran Camii'nin kubbesi üzerinde intikam bayrağı olarak bilinen kırmızı bayrağı göndere çekti.