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Mağaradaki sır yaşam! Hindistan'da mağarada 188 yaşında bir adam bulundu

Hindistan'da 188 yaşındaki yaşlı adam mağarada bulundu. Görenler hayret etti, telefonlarına sarıldı... Sosyal medyada güne damgasını vuran olaya ilişkin akıllarda "Nasıl o kadar yaşamış?" sorusu oluştu. Tesadüfen bulunan 188 yaşındaki yaşlı adam yetkililer tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bir deri bir kemik halde olan adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 19:58 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 20:29
Mağaradaki sır yaşam! Hindistan’da mağarada 188 yaşında bir adam bulundu

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Görenler gözlerine inanamadı. Hindistan'da bir mağarada yaşayan 188 yaşında bir adam bulundu. Kemik yığınına dönen adam görevliler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

188 Yaşındaki Adam Mağaradan Kurtarıldı

Mağaradan çıkartılan 188 yaşındaki adam (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Mağaradan çıkartılan 188 yaşındaki adam (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

SIR DOLU YAŞAM!

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Hindistan'da yaşayan Viken Kushwah isimli bir adam yetkililer tarafından mağarada bulundu. 188 yaşında olduğu iddia edilen yaşlı adam, yetkililerin yardımıyla tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.

O anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından viral oldu.

Hindistan'da mağaradan çıkartılan 188 yaşındaki adam (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Hindistan'da mağaradan çıkartılan 188 yaşındaki adam (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

MAĞARADAKİ ADAMIN GİZEMİ NE?

Sosyal medyada yer alan diğer iddialara göre, adamın 188 yaşında olmadığı, 110 yaşında bir Hindu din adamı olduğu söylenildi.
Yürüme zorluğu yaşayan adamı görevliler mağaradan zor şartlarda çıkarttı.

Adamın isminin Viken Kushwah olduğu açıklanırken yaşadığı köyde yerel halk tarafından saygı duyulan bir kişi olduğu ifade edildi.

Hindistan'da mağaradan çıkartılan 188 yaşındaki Viken Kushwah isimli adam (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Hindistan'da mağaradan çıkartılan 188 yaşındaki Viken Kushwah isimli adam (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

BÖLGE HALKI ONU O İSİMLE TANIYORDU!

Siyaram Baba olarak tanınan yaşlı adam Mumbai, Maharashtra'da doğduğunu ve öte yandan, bir azizle temasa geçtikten sonra hayata karşı ilgisizlik fikrine kapılıp, kefaret için Himalayalara gittiği iddia edilen bilgiler arasında yer alıyor.

Siyaram Baba olarakta tanınan 188 yaşındaki Viken Kushwah (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Siyaram Baba olarakta tanınan 188 yaşındaki Viken Kushwah (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

KÖYE 50-60 YIL ÖNCE GELMİŞ

Yaşlı adamın yaşamına dair neredeyse hiç kimsenin bilgisi bulunmazken, şu anda Hindistan'da Madhya Pradesh'in bir köyünde bulunan din adamının köye 50-60 yıl önce geldiği düşünülüyor.

Hindistan ve pek çok ülkeden inananları olan Siyaram Baba olarak tanınan yaşlı adamın yalnızca parmaklarını kullanarak ateş yakabildiği iddia ediliyor.

188 yaşındaki Viken Kushwah (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)188 yaşındaki Viken Kushwah (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

SOSYAL MEDYADA YAŞLI ADAM YORUM YAĞDI

Siyaram Baba'nın 'Hinduların rüzgar tanrısının oğlu olan Hanuman'ın reenkarne olmuş hali olduğu' iddia edilen bilgiler arasında yer alıyor. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca viral oldu ve binlerce yorumu da beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl o kadar yaşamış?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ölmeyi mi unutmuş?" yorumunu yaptı.

Hindistan'da mağaradan çıkartılan 188 yaşındaki adam (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Hindistan'da mağaradan çıkartılan 188 yaşındaki adam (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

Bazı kullanıcılar ise görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek adamın gerçek yaşının kimlik bilgileri olmadan bilinmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

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