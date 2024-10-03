Mağaradaki sır yaşam! Hindistan’da mağarada 188 yaşında bir adam bulundu

Görenler gözlerine inanamadı. Hindistan'da bir mağarada yaşayan 188 yaşında bir adam bulundu. Kemik yığınına dönen adam görevliler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görenler gözlerine inanamadı. Hindistan'da bir mağarada yaşayan 188 yaşında bir adam bulundu. Kemik yığınına dönen adam görevliler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SIR DOLU YAŞAM!
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Hindistan'da yaşayan Viken Kushwah isimli bir adam yetkililer tarafından mağarada bulundu. 188 yaşında olduğu iddia edilen yaşlı adam, yetkililerin yardımıyla tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.
O anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından viral oldu.
MAĞARADAKİ ADAMIN GİZEMİ NE?
Sosyal medyada yer alan diğer iddialara göre, adamın 188 yaşında olmadığı, 110 yaşında bir Hindu din adamı olduğu söylenildi.
Yürüme zorluğu yaşayan adamı görevliler mağaradan zor şartlarda çıkarttı.
Adamın isminin Viken Kushwah olduğu açıklanırken yaşadığı köyde yerel halk tarafından saygı duyulan bir kişi olduğu ifade edildi.
BÖLGE HALKI ONU O İSİMLE TANIYORDU!
Siyaram Baba olarak tanınan yaşlı adam Mumbai, Maharashtra'da doğduğunu ve öte yandan, bir azizle temasa geçtikten sonra hayata karşı ilgisizlik fikrine kapılıp, kefaret için Himalayalara gittiği iddia edilen bilgiler arasında yer alıyor.
KÖYE 50-60 YIL ÖNCE GELMİŞ
Yaşlı adamın yaşamına dair neredeyse hiç kimsenin bilgisi bulunmazken, şu anda Hindistan'da Madhya Pradesh'in bir köyünde bulunan din adamının köye 50-60 yıl önce geldiği düşünülüyor.
Hindistan ve pek çok ülkeden inananları olan Siyaram Baba olarak tanınan yaşlı adamın yalnızca parmaklarını kullanarak ateş yakabildiği iddia ediliyor.
SOSYAL MEDYADA YAŞLI ADAM YORUM YAĞDI
Siyaram Baba'nın 'Hinduların rüzgar tanrısının oğlu olan Hanuman'ın reenkarne olmuş hali olduğu' iddia edilen bilgiler arasında yer alıyor. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca viral oldu ve binlerce yorumu da beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl o kadar yaşamış?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ölmeyi mi unutmuş?" yorumunu yaptı.
Bazı kullanıcılar ise görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek adamın gerçek yaşının kimlik bilgileri olmadan bilinmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.