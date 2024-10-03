Mağaradaki sır yaşam! Hindistan’da mağarada 188 yaşında bir adam bulundu

Görenler gözlerine inanamadı. Hindistan 'da bir mağarada yaşayan 188 yaşında bir adam bulundu. Kemik yığınına dönen adam görevliler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mağaradan çıkartılan 188 yaşındaki adam (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

SIR DOLU YAŞAM!

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Hindistan'da yaşayan Viken Kushwah isimli bir adam yetkililer tarafından mağarada bulundu. 188 yaşında olduğu iddia edilen yaşlı adam, yetkililerin yardımıyla tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.

O anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından viral oldu.