Gazze’de soykırım Batı Şeria’da tutuklama kampanyası! Soykırımcı İsrail katliama doymadı: Filistin’de zulüm devam ediyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail 'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 34 bin 568 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 77 bin 765 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 33 kişinin öldüğünü ve 57 kişinin yaralandığını da bildirdi.

BATI ŞERİA'DA TUTUKLAMA KAMPANYASI

Filistin Esirler Derneği'nin verilerine göre, işgalci İsrail güçleri son 24 saat içinde işgal altındaki Batı Şeria'da biri reşit olmayan 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

8 BİN 535 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da tutuklanan Filistinlilerin toplam sayısını 8 bin 535'e çıkardı.

Mahkumlar Derneği, son tutuklamaların El Halil, Kalkilya, Beytüllahim, Ramallah, Tubas, Nablus, Eriha ve Kudüs valiliklerinde gerçekleştiğini, burada İsrail güçlerinin tutuklulara ve akrabalarına taciz, tehdit ve saldırıda bulunduğunu söyledi.