Hamas ve İsrail arasında ateşkes çıkmazı: Bibi’nin bahanesi krize yol açtı

İsrail tarafından serbest bırakılan rehinler Gazze'ye ulaştı (Fotoğraf: AA)

TARAFLAR ARASINDA REHİNE KRİZİ

Cumartesi günü Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci aşaması tamamlanmasına rağmen, taraflar ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle birbirlerini suçladı. İsrail, anlaşma şartlarına göre 29 yaşındaki sivil kadın esir Arbel Yehud'un, İsrailli askerlerden önce serbest bırakılması gerektiğini savundu.

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara iletti. Ancak Hamas, söz konusu esirin İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda garanti veremeyeceğini bildirdi. Bu gelişme, ateşkes sürecinde yeni bir gerilime yol açtı.

Hamas yetkililerinden biri El Cezire'ye yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki İsrailli sivil kadın esir Arbel Yehuda'nın hayatta olduğunu ve önümüzdeki cumartesi serbest bırakılacağını belirtti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yehuda'nın durumu çözülene kadar Gazze'nin kuzeyine Filistinlilerin geri dönmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İsrail, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmeyeceğini duyururken, bu durum, ateşkes gereği pazar günü kuzeye dönmesi beklenen binlerce Filistinlinin planlarını belirsizliğe sürükledi. Gazze'nin kuzeyinden göç etmek zorunda kalan Filistinliler, evlerine dönme umutlarını bir kez daha ertelemek zorunda kaldı.