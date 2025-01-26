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Hamas ve İsrail arasında ateşkes çıkmazı: Bibi'nin bahanesi krize yol açtı

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının ikinci aşamasında gerilim tırmandı. İsrail, bir mahkumun serbest bırakılmasını gerekçe göstererek Gazze’nin kuzeyine Filistinlilerin geçişine izin vermeyeceğini açıkladı. Ateşkes sürecinin geleceği belirsizliğe sürüklendi.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 11:36
Hamas ve İsrail arasında ateşkes çıkmazı: Bibi’nin bahanesi krize yol açtı

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    İsrail ile Hamas arasındaki esir takası sürecinde ikinci aşamaya geçilirken, Tel Aviv'in Filistinlilerin geçişini engelleme kararı süreci krize soktu. İsrail, bir mahkumun daha serbest bırakılmasını gerekçe göstererek, Gazze'nin kuzeyine dönüşleri durdurdu.

    Hamas tarafından serbest bırakılan 4 İsrailli rehine (Fotoğraf: AA)Hamas tarafından serbest bırakılan 4 İsrailli rehine (Fotoğraf: AA)

    ATEŞKESİN ARDINDAN ESİR TAKASINDA YENİ KRİZ

    Gazze'de geçen hafta yürürlüğe giren ateşkes kapsamında ilk aşamada 4 İsrailli rehineye karşılık 90 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. Anlaşmanın ikinci aşamasında, Hamas cumartesi günü 4 İsrailli kadın askeri serbest bıraktı. İsrail de buna karşılık, aralarında ömür boyu hapis cezası alan 120 kişinin bulunduğu toplam 200 Filistinli esiri serbest bıraktı. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ek talepler öne sürmesi, ateşkesi ve esir takası sürecini tehlikeye atıyor.

    İsrail tarafından serbest bırakılan rehinler Gazze'ye ulaştı (Fotoğraf: AA)İsrail tarafından serbest bırakılan rehinler Gazze'ye ulaştı (Fotoğraf: AA)

    70 FİLİSTİNLİ MISIR'A GEÇTİ

    Gazze'deki ateşkes sürecinde Hamas ve İsrail arasında gerçekleşen ikinci esir takası turu tamamlandı. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın garantörlüğünde yürütülen süreçte, İsrail Ordu Radyosu'na göre, 114 Filistinli esir Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, 16 esir ise Gazze'de serbest bırakıldı. Ayrıca, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 70 Filistinli esir, anlaşma kapsamında Mısır'a geçti.

    Bu gelişmelerin ardından süreçte yeni krizler baş gösterebilir. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun süreçle ilgili tutumu, ateşkesin devamlılığına dair soru işaretleri yaratıyor.

    İsrail tarafından serbest bırakılan rehinler Gazze'ye ulaştı (Fotoğraf: AA)İsrail tarafından serbest bırakılan rehinler Gazze'ye ulaştı (Fotoğraf: AA)

    TARAFLAR ARASINDA REHİNE KRİZİ

    Cumartesi günü Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci aşaması tamamlanmasına rağmen, taraflar ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle birbirlerini suçladı. İsrail, anlaşma şartlarına göre 29 yaşındaki sivil kadın esir Arbel Yehud'un, İsrailli askerlerden önce serbest bırakılması gerektiğini savundu.

    İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara iletti. Ancak Hamas, söz konusu esirin İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda garanti veremeyeceğini bildirdi. Bu gelişme, ateşkes sürecinde yeni bir gerilime yol açtı.

    Hamas yetkililerinden biri El Cezire'ye yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki İsrailli sivil kadın esir Arbel Yehuda'nın hayatta olduğunu ve önümüzdeki cumartesi serbest bırakılacağını belirtti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yehuda'nın durumu çözülene kadar Gazze'nin kuzeyine Filistinlilerin geri dönmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

    İsrail, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmeyeceğini duyururken, bu durum, ateşkes gereği pazar günü kuzeye dönmesi beklenen binlerce Filistinlinin planlarını belirsizliğe sürükledi. Gazze'nin kuzeyinden göç etmek zorunda kalan Filistinliler, evlerine dönme umutlarını bir kez daha ertelemek zorunda kaldı.

    Hamas, İsrail’i ateşkes ve esir takası anlaşmasını uygulamada gecikmekle suçladı. (Fotoğraf: AA)Hamas, İsrail’i ateşkes ve esir takası anlaşmasını uygulamada gecikmekle suçladı. (Fotoğraf: AA)

    İSRAİL BİLEREK SÜRECİ UZATIYOR

    Hamas, İsrail'i ateşkes ve esir takası anlaşmasını uygulamada gecikmekle suçladı. Yapılan açıklamada, "İşgalci güçler, anlaşmanın maddelerini uygulamakta oyalanıyor. Gazze'deki Raşid Caddesi'ni kapalı tutarak ve güneyden kuzeye dönmeye çalışan yaya sığınmacıların geçişini engelleyerek ateşkesi ihlal ediyorlar" ifadeleri kullanıldı.

    Hamas, anlaşmanın uygulanmasındaki aksamalardan ve doğabilecek sonuçlardan İsrail'i sorumlu tuttuğunu belirtti. Bölgedeki gerilim, ateşkes sürecinin geleceğine dair endişeleri artırıyor.

    İsrail Filistinlilerin geçişlere izin vermedi (Fotoğraf: AA)İsrail Filistinlilerin geçişlere izin vermedi (Fotoğraf: AA)

    İSRAİL GEÇİŞLERE İZİN VERMEDİ

    El Cezire'nin haberine göre, çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli, ateşkes anlaşması kapsamında pazar gününden itibaren kuzeye geçebilme umuduyla "Vadi Gazze" köyü yakınlarında toplandı. Ancak İsrail'in geçişlere izin vermemesi, kuzeye dönüş bekleyen Filistinlilerin durumunu belirsizliğe sürüklüyor. Bölgedeki gerilim, ateşkes sürecinin geleceğine dair kaygıları artırıyor.

    İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)

    İSRAİL SİVİLLERE ATEŞ AÇTI

    Cumartesi günü İsrail ordusu, kuzeye dönmek isteyen Gazzelilere ateş açarak geçişlerini engelledi. CNN'in yayınladığı görüntülerde, yüzlerce yerinden edilmiş kişinin panik içinde kaçıştığı görüldü.

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