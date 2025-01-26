ABD Başkanı Trump’tan sembolik meydan okuma: Kartal kafasını savaşa çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump'tan sembolik meydan okuma (Fotoğraf: AA) PANAMA KANALI TARTIŞMASI Trump'ın konuşmasında dikkat çeken bir diğer konu, Panama Kanalı oldu. Kanalın Çin kontrolünde olduğunu iddia eden Trump, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" diyerek uluslararası bir kriz potansiyelini gündeme taşıdı. Bu açıklama, ABD-Çin ilişkilerindeki mevcut gerginliği daha da artırabileceği yönünde yorumlandı.

Donald Trump grönland'ı kendi topraklarına katmak istediğini açıkladı (Fotoğraf: AA) KANADA VE GRÖNLAND AÇIKLAMALARI Trump, Kanada ve Grönland ile ilgili yaptığı açıklamalarla da tartışmalara yol açtı. Kanada'yı ABD'nin bir eyaleti gibi gördüğünü ifade eden Trump, bu durumun Kanada halkı için daha düşük vergiler ve daha güvenli bir ortam sağlayacağını savundu. Öte yandan Grönland için yaptığı açıklamada, adanın ABD'ye katılması gerektiği konusundaki kararlılığını yineledi. Danimarka'nın bu talebi reddetmesi halinde Trump, ek gümrük vergilerini gündeme getirebileceğini ve gerekirse askeri güç kullanmayı düşünebileceğini belirtti.

Donald Trump'ın Davos'taki konuşmasında resmi semboldeki kartal'ın baktığı yön dikkat çekti (Fotoğraf: AA) ABD AMBLEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİK: YENİ DÖNEMİN SİNYALLERİ Mİ? Trump'ın yeni dönemi, semboller üzerinden de mesajlar içeriyor. Davos Zirvesi'nde kullanılan ABD resmi amblemindeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Geleneksel olarak amblemdeki kartalın başı, barışın sembolü olan defne dalına dönükken, bu kez savaşın sembolü olan okların tarafına dönüktü. Ayrıca mor tonlamalar ve farklı çizim stili de amblemin geleneksel tasarımından belirgin şekilde ayrılıyordu. Bu değişim, Trump'ın yeni dönemde daha agresif ve savaş yanlısı bir politika izleyebileceğinin işareti olarak değerlendirildi.