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ABD Başkanı Trump'tan sembolik meydan okuma: Kartal kafasını savaşa çevirdi

İkinci başkanlık dönemine sert mesajlarla başlayan Donald Trump, göçmen politikası, Panama Kanalı, Kanada ve Grönland açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeni döneminde uluslararası arenada daha agresif bir politika sergileyeceğinin sinyalini veren Trump, ABD'nin resmi ambleminde dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 16:14 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 16:48
ABD Başkanı Trump’tan sembolik meydan okuma: Kartal kafasını savaşa çevirdi

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    İkinci başkanlık dönemine sert mesajlarla başlayan Dondald Trump göçmen politikası, Panama Kanalı, Kanada ve Grönland açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeni döneminde uluslararası arenada daha agresif bir politka sergileyeceğinin sinyalini veren Trump, ABD'nin resmi seombolünde dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

    ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek ikinci dönemine resmen başladı. Yemin töreninde yaptığı sert açıklamalar ve sonrasında verdiği mesajlar, yeni dönemde Trump'ın daha agresif ve radikal bir politika izleyeceğine işaret ediyor.

    ABD Başkanı Donald Trump'tan sembolik meydan okuma (Fotoğraf: AA)ABD Başkanı Donald Trump'tan sembolik meydan okuma (Fotoğraf: AA)

    "ABD'NİN ALTIN ÇAĞI BAŞLIYOR"

    Yemin töreninde yaptığı konuşmada Trump, "ABD'nin altın çağı şimdi başlıyor. Artık herkes bize saygı gösterecek" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Trump'ın güçlü bir liderlik sergileyeceği ve uluslararası arenada ABD'nin etkisini artırma hedefini sürdüreceğinin bir işareti olarak yorumlandı.

    ABD Başkanı Donald Trump'tan sembolik meydan okuma (Fotoğraf: AA)ABD Başkanı Donald Trump'tan sembolik meydan okuma (Fotoğraf: AA)

    GÖÇMENLERE SERT ÖNLEMLER

    Trump, yemin töreninin ardından düzensiz göçmenlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD-Meksika sınırındaki sorunlara dikkat çeken Trump, sınırda Ulusal Acil Durum ilan edeceğini açıkladı. "Yakala ve serbest bırak" politikası olarak bilinen uygulamayı sona erdireceğini belirten Trump, düzensiz göçmenler için "suçlu" ifadesini kullanarak bu kişilerin sınır dışı edileceğini söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump'tan sembolik meydan okuma (Fotoğraf: AA)ABD Başkanı Donald Trump'tan sembolik meydan okuma (Fotoğraf: AA)

    PANAMA KANALI TARTIŞMASI

    Trump'ın konuşmasında dikkat çeken bir diğer konu, Panama Kanalı oldu. Kanalın Çin kontrolünde olduğunu iddia eden Trump, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" diyerek uluslararası bir kriz potansiyelini gündeme taşıdı. Bu açıklama, ABD-Çin ilişkilerindeki mevcut gerginliği daha da artırabileceği yönünde yorumlandı.

    Donald Trump grönland'ı kendi topraklarına katmak istediğini açıkladı (Fotoğraf: AA)Donald Trump grönland'ı kendi topraklarına katmak istediğini açıkladı (Fotoğraf: AA)

    KANADA VE GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

    Trump, Kanada ve Grönland ile ilgili yaptığı açıklamalarla da tartışmalara yol açtı. Kanada'yı ABD'nin bir eyaleti gibi gördüğünü ifade eden Trump, bu durumun Kanada halkı için daha düşük vergiler ve daha güvenli bir ortam sağlayacağını savundu. Öte yandan Grönland için yaptığı açıklamada, adanın ABD'ye katılması gerektiği konusundaki kararlılığını yineledi. Danimarka'nın bu talebi reddetmesi halinde Trump, ek gümrük vergilerini gündeme getirebileceğini ve gerekirse askeri güç kullanmayı düşünebileceğini belirtti.

    Donald Trump'ın Davos'taki konuşmasında resmi semboldeki kartal'ın baktığı yön dikkat çekti (Fotoğraf: AA)Donald Trump'ın Davos'taki konuşmasında resmi semboldeki kartal'ın baktığı yön dikkat çekti (Fotoğraf: AA)

    ABD AMBLEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİK: YENİ DÖNEMİN SİNYALLERİ Mİ?

    Trump'ın yeni dönemi, semboller üzerinden de mesajlar içeriyor. Davos Zirvesi'nde kullanılan ABD resmi amblemindeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Geleneksel olarak amblemdeki kartalın başı, barışın sembolü olan defne dalına dönükken, bu kez savaşın sembolü olan okların tarafına dönüktü. Ayrıca mor tonlamalar ve farklı çizim stili de amblemin geleneksel tasarımından belirgin şekilde ayrılıyordu. Bu değişim, Trump'ın yeni dönemde daha agresif ve savaş yanlısı bir politika izleyebileceğinin işareti olarak değerlendirildi.

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