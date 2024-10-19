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Hamas lideri Yahya Sinvar'ın tesadüf bir çatışmada şehit edildiği ortaya çıktı

Hamas lideri Yahya Sinvar’ın, özel bir operasyonla değil, tesadüf bir çatışmada şehit edildiği ortaya çıktı. İsrail cenazeyi Tel Aviv’e kaçırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Hamas lideri Yahya Sinvar’ın tesadüf bir çatışmada şehit edildiği ortaya çıktı

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İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ı (61), Gazze'nin güneyindeki bir çatışmada şehit etti. Sinvar'ın zamanının büyük bölümünü, tünellerde korumaları ve rehinelerin oluşturduğu "canlı kalkanla" geçirdiği bildirilmişti.

Sinvar, bir İsrail devriyesiyle tesadüfen karşılaşması sonrası çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Ancak ABD, Sinvar'ın yerinin İsrail'e kendi istihbarat birimlerince ihbar edildiğini bildirdi. İsrail ordusu, 828. Bislamach Tugayı'ndan bir ekibin Refah'ın Tel el Sultan bölgesindeki rutin devriyesi sırasında çıkan çatışmada Sinvar'ın öldüğünü kaydetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Sinvar yenilmiş, aranıyorken ve firariyken öldü. Bu tüm düşmanlarımıza açık bir mesajdır" dedi. ABD ve Avrupa'dan "Savaş sona ermeli" mesajları geldi. Bu arada Hamas'ın yeni liderinin Halid Meşal olabileceği belirtildi.

- Ardından bina bombalanıyor.
- İsrail askerleri, cansız bedeni incelediğinde, Sinvar'a benzediğini fark ediyor.
- Ancak önce "Bubi tuzağı" ihtimaline karşı cenazeye dokunmuyorlar.
- Ardından sol elinin işaret parmağını kesip, "Parmak izi" tespiti için İsrail'e gönderiliyor.
- İlerleyen saatlerde Sinvar'ın cansız bedeni enkazdan alınıp Tel Aviv'e götürülüyor...
- Sinvar ve beraberindeki iki koruma, İsrail askerleriyle karşılaşıyor.
- Sinvar, İsrail askerlerine ateş ediyor.
- Ardından bir binaya giriyor.
- Sinvar'ı bir drone takip ediyor.
- Ağır yaralı olan Sinvar, drone'ye elindeki sopayı fırlatıyor.

Sinvar'ın otopsi raporuna göre, "başından vurulduğu ve bir top mermisinin düşmesi sonucu vücuduna şarapnel parçalarının isabet ettiği ve buna ilave olarak uzak mesafeden ateşlenen bir kurşunla öldürüldüğü" belirtildi.

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