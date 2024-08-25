Hamas, İsrail’in “kalıcı işgalini” pekiştirecek ateşkes teklifini reddetti: Kahire’de müzakereler çıkmaza girdi

İsrail medyasında yer alana haberlere göre, müzakereler için Kahire'de bulunan İsrail heyeti de ülkeye döndü.
İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilme şansının düşük olduğunu bildirdi.
Yetkililer, Philadelphi Koridoru'da anlaşmaya varılmasına yönelik yetkilerinin bulunmadığını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, İsrail kamuoyunda Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 ayı aşkın süredir devam eden çatışmalarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği kaydediliyor. Gazze'de insanı kriz derinleşirken, bölgedeki gerginlik her geçen gün artıyor.