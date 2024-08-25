Hamas, İsrail’in “kalıcı işgalini” pekiştirecek ateşkes teklifini reddetti: Kahire’de müzakereler çıkmaza girdi

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Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de sunulan yeni bir ateşkes teklifini, "İsrail işgalini kalıcı getireceği" gerekçesiyle reddetti. AA muhabirine konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, anlaşmanın kalıcı bir ateşkes ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin içermediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2 Temmuz'da açıklanan ateşkes teklifine bağlı ifade eden yetkili, Kahire'de sunulan teklifin bu şartları karşılamadığını vurguladı. Hamas, halkının çıkarlarını korumak ve onlara yönelik saldırıları durdurmak amacıyla daha önce üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya hazır olduklarını teyit etti.