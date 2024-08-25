Demir Kubbe’den ateşlenen bir füze İsrail botuna isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı

Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'e düzenlediği saldırıda, Demir Kubbe hava savunma sisteminden ateşlenen bir füze, açık denizdeki İsrail devriye botuna isabet etti. Olayda bir İsrail askeri öldü, iki asker yaralandı.

Demir Kubbe'den ateşlenen önleyici füzenin devriye botuna isabet etmesi sonucu bir İsrail askeri öldü

İsrail ordusu, füzenin Hizbullah'a ait insansız hava aracını vurduğu sırada şarapnel parçalarının bota isabet etmiş olabileceğini ya da füzenin "hata sonucu" bota çarpmış olabileceğini değerlendiriyor. Sosyal medyada füzenin gökyüzünden denizdeki bir araca doğru hızla inişe yaptığı ve patladığı görüntüler paylaşıldı.

Sosyal medyada, Nahariya kenti açıklarında bir füzenin gökyüzünden denizdeki bir araca doğru hızla inişe geçtiği ve burada patladığı görüntüler paylaşıldı

İSRAİL'DEN ÖNLEYİCİ MİSİLLEME ADIMI

İsrail, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almaya planladığını iddia ederek Lübnan'a karşı "önleyici saldırı" başlatmıştı. Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikaste misilleme olarak roketler ve insansız hava araçlarıyla İsrail ordusuna ait noktaları hedef aldığını duyurmuştu. İsrail ordusu, Lübnan'a düzenlenen saldırılarda 100 savaş uçağı kullandıklarını ve 40 füze rampasının hedef aldıklarını öne sürdü.