Hamas-İsrail ateşkesi: Serbest kalacak Filistinlilerin fotoğrafları ilk kez TAKVİM’de!

Baziyan, 1979 yılında bir patlama sebebiyle görme yetisini yitirirken, karaciğerini kısmen kaybetti ve ayağından yaralandı.

ALA EL-BAZİYAN İlk defa 1979 yılında tutuklanan Filistinli Baziyan, defalarca serbest bırakılmasına ve tutuklanmasına rağmen son olarak 2014'den bu yana cezaevinde tutuluyor.

Anlaşma kapsamında 2011'de serbest kalan ve 2014 yılında tekrar tutuklanan Mahrum, roman yazarlığıyla da tanınıyor.

SAMİR MAHRUM İsrail tarafından 1986 yılında Kudüs'te tutuklanan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi mensubu Mahrum, bir İsraillinin öldüğü saldırıyı düzenlemekle suçlandı.

Rabbu, hapishaneden çıkmasına 2 ay kala İsrail için çalışan bir ajanın öldürülmesi suçunu tek başına üstlenmesinin ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

NASİR ABDİ RABBU İsrail hapishanelerinde en uzun süredir tutulan Kudüslülerden Nasir Abdi Rabbu, 1967 yılında doğdu. Gösterilere katılmak ve araba yakmak gibi suçlamalarla 1988'de tutuklanan Rabbu 3 yıl hapis cezası aldı.

CEMAL EBU SALİH Kudüs'te 1964 yılında doğan ve 1988'de İsrail tarafından tutuklanan Ebu Salih, 2011'de anlaşmayla özgürlüğüne kavuştuktan sonra 2014'de tekrar tutuklanmasından bu yana İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

Nidal Zelum. (Takvim.com.tr)

NİDAL ZELUM

İsrail cezaevlerinde tutulan diğer bir Kudüslü olan Nidal Zelum da 2011'de serbest kalan ve 2014'ten bu yana cezaevinde tutulan Filistinliler arasında bulunuyor.

Zelum, genç yaşlarından itibaren Filistin direnişine katılırken, İslami Cihad hareketinde yer alıyor. 1989'da Kudüs'te bıçaklı saldırı eyleminde bulunan Zelum, Arap Dili ve Edebiyatı mezunu ve yazdığı kitaplarla tanınıyor.