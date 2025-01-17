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Hamas-İsrail ateşkesi: Serbest kalacak Filistinlilerin fotoğrafları ilk kez TAKVİM’de!

Hamas ile İsrail arasında Katar’ın arabuluculuğunda varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak'ta uygulamaya geçiyor. İlk aşamada 33 İsrailli esir, yüzlerce Filistinli ile takas edilecek. İşte Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla serbest kalacak Filistinli esirlerden öne çıkan isimler ve ilk kez Takvim.com.tr'de göreceğiniz fotoğrafları...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 00:24 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 00:43
Hamas-İsrail ateşkesi: Serbest kalacak Filistinlilerin fotoğrafları ilk kez TAKVİM’de!

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    Hamas ile İsrail arasındaki arabulucu ülkelerden Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda varılan anlaşmanın 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

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    HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI
    Her biri 42 gün sürecek ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında 33 İsrailli esire karşı yüzlerce Filistinli özgürlüklerine kavuşacak. Ateşkes ve esir takası anlaşması, 11 Ekim 2011'de İsrail askeri Gilad Şalit karşılığında özgür kalan 1027 Filistinlinden yeniden tutuklananların serbest bırakılmasını içeriyor.

    Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, 2011'de serbest kalarak işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te yaşayan 48 Filistinliyi 2014 yılında tekrar tutuklayan İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'ten sonra da söz konusu Filistinlilerden 4 kişiyi yeniden tutukladı.

    Söz konusu esir takası kapsamında, İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'ndan önce tutuklanan 11 kişi de serbest bırakıldı.

    Nail el-Bergusi. (Takvim.com.tr)Nail el-Bergusi. (Takvim.com.tr)

    NAİL BERGUSİ
    "İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu" olarak kayıtlara geçen ve ilk olarak 1978'de 19 yaşındayken tutuklanan Nail el-Bergusi, 34 yıllık tutukluluğun ardından 2011'deki esir takasıyla serbest bırakıldı.

    İsrail yargısının "silahlı eylemlerde bulunma, İsrail karşıtı örgütlere üye olma ve Fetih Hareketi mensubu olma" gibi suçlar yönettiği Bergusi, 2011'de serbest kaldıktan sonra 2014'te yeniden tutuklananlar arasında yer alıyor.

    İsrail mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet hapis cezası verdi.

    Nail Bergusi'nin, on yıllarca tutulduğu İsrail hapishanelerinden "İşgalcinin insancılık yönümüzü öldürme girişimleri, insancıl yönümüzü daha fazla artıracak" ve "İddia ettikleri gibi özgür bir dünya olsaydı bugüne kadar esir kalmazdım" gibi birçok mesajları oldu.

    Mahkum Alaa Al-Bazian. (Takvim.com.tr)Mahkum Alaa Al-Bazian. (Takvim.com.tr)

    ALA EL-BAZİYAN
    İlk defa 1979 yılında tutuklanan Filistinli Baziyan, defalarca serbest bırakılmasına ve tutuklanmasına rağmen son olarak 2014'den bu yana cezaevinde tutuluyor.

    İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde doğan Baziyan, 1977'de Fetih Hareketi'ne katıldı. Filistin mücadelesinde rol alırken, işgale karşı direniş operasyonlarında da aktif görev aldı.

    Baziyan, 1979 yılında bir patlama sebebiyle görme yetisini yitirirken, karaciğerini kısmen kaybetti ve ayağından yaralandı.

    Mahkum Samir Mahrum. (Sosyal medya)Mahkum Samir Mahrum. (Sosyal medya)

    SAMİR MAHRUM
    İsrail tarafından 1986 yılında Kudüs'te tutuklanan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi mensubu Mahrum, bir İsraillinin öldüğü saldırıyı düzenlemekle suçlandı.

    Anlaşma kapsamında 2011'de serbest kalan ve 2014 yılında tekrar tutuklanan Mahrum, roman yazarlığıyla da tanınıyor.

    Nasir Abdi Rabbu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Nasir Abdi Rabbu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    NASİR ABDİ RABBU
    İsrail hapishanelerinde en uzun süredir tutulan Kudüslülerden Nasir Abdi Rabbu, 1967 yılında doğdu. Gösterilere katılmak ve araba yakmak gibi suçlamalarla 1988'de tutuklanan Rabbu 3 yıl hapis cezası aldı.

    Rabbu, hapishaneden çıkmasına 2 ay kala İsrail için çalışan bir ajanın öldürülmesi suçunu tek başına üstlenmesinin ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    Cemal Ebu Salih. (Takvim.com.tr)Cemal Ebu Salih. (Takvim.com.tr)

    CEMAL EBU SALİH
    Kudüs'te 1964 yılında doğan ve 1988'de İsrail tarafından tutuklanan Ebu Salih, 2011'de anlaşmayla özgürlüğüne kavuştuktan sonra 2014'de tekrar tutuklanmasından bu yana İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

    Nidal Zelum. (Takvim.com.tr)Nidal Zelum. (Takvim.com.tr)

    NİDAL ZELUM
    İsrail cezaevlerinde tutulan diğer bir Kudüslü olan Nidal Zelum da 2011'de serbest kalan ve 2014'ten bu yana cezaevinde tutulan Filistinliler arasında bulunuyor.

    Zelum, genç yaşlarından itibaren Filistin direnişine katılırken, İslami Cihad hareketinde yer alıyor. 1989'da Kudüs'te bıçaklı saldırı eyleminde bulunan Zelum, Arap Dili ve Edebiyatı mezunu ve yazdığı kitaplarla tanınıyor.

    Mecdi el-Aculi. (Takvim.com.tr)Mecdi el-Aculi. (Takvim.com.tr)

    MECDİ EL-ACULİ
    Batı Şeria'nın Tulkerim şehrinde doğan Aculi, Birinci İntifada'ya katılmak suçlamasıyla ilk kez 3 ay süreyle 1988'de tutuklandı. 1989'da müebbet hapse mahkum edilen Aculi de 2011'de serbest bırakılıp 2014'den bu yana İsrail cezaevinde tutulan Filistinlilerden.

    Abdulmunim Taama. (Takvim.com.tr)Abdulmunim Taama. (Takvim.com.tr)

    ABDULMUNİM TAAMA
    Tulkerim doğumlu 57 yaşındaki Taama da 1989'da müebbet hapsa mahkum edildi, 2011'de serbest kaldı ve 2014'ten bu yana cezaevinde tutuluyor.

    Adnan Marağa. (Takvim.com.tr)Adnan Marağa. (Takvim.com.tr)

    ADNAN MARAĞA
    1971'de Kudüs'ün güneyindeki Silvan kasabasında doğan Adnan Marağa, 1990 yılında tutuklanırken diğer Filistinliler gibi 2011'de serbest bırakıldı ve 2014'te tekrar gözaltına alındı.

    Taha el-Şahşir. (Takvim.com.tr)Taha el-Şahşir. (Takvim.com.tr)

    TAHA EL-ŞAHŞİR
    Batı Şeria'nın Nablus şehrinde doğan Şahşir, 1993 yılında tutuklanarak müebbet hapse mahkum edildi. Şahşir de 2011'de serbest kalırken, 2014'te tutuklandı.

    İYAD HALİL
    Batı Şeria'nın Tulkerim bölgesinden Halil, 1989'da tutuklanarak 2011'de özgürlüğüne kavuştu. 2014'te birçok Filistinli gibi tekrar gözaltına alınan Halil, hapishanede tutuluyor.

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