Donald Trump ve Putin'den "Ukrayna" görüşmesi: Kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek

ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna" konulu görüşme yaptığını açıkladı.
Trump, "Putin ile çok iyi ve üretken görüşmeler yaptık ve bu korkunç, kanlı savaşın sonunda sona erme ihtimali çok yüksek " dedi.
ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna" konulu görüşme yaptığını açıkladı.
Trump, "Putin ile çok iyi ve üretken görüşmeler yaptık ve bu korkunç, kanlı savaşın sonunda sona erme ihtimali çok yüksek " dedi.
"UKRAYNALILARIN CANINI BAĞIŞLA"
Kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden paylaşım yapan Trump şu ifadelere yer verdi:
"Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik ve bu korkunç, kanlı savaşın nihayet sona ermesi için çok büyük bir şans var. Ancak, tam şu anda, binlerce Ukraynalı asker rus ordusu tarafından tamamen kuşatılmış durumda ve çok kötü ve savunmasız bir pozisyonda.
Başkan Putin'den hayatlarının bağışlanmasını güçlü bir şekilde talep ettim. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş korkunç bir katliam olur. Tanrı hepsini korusun!"
KREMLİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yağtığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya ziyaretine dair bilgi vermişti.
Peskov, "Dün geç saatlerde Witkoff, Putin tarafından kabul edildi. Rus tarafına Ukrayna ile ilgili ek bilgiler iletildi. Putin, Witkoff aracılığıyla Trump'a bilgi ve ek sinyaller iletti." diye konuştu.
Putin'in Trump'ın yaklaşımını desteklediğini ancak bazı sorulara cevap bulunması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle yapılacak çok şey var ancak yine de Putin, Trump'ın pozisyonuna katılıyor. Elbette ihtiyatlı iyimserlik için sebepler var." ifadelerini kullandı.
"GÖRÜŞME ZAMANI BELİRLENECEK" DEMİŞTİ
Sözcü Peskov, Putin'in Trump ile telefon görüşmesi yapması ihtimaline ilişkin, "Görüşme zamanı henüz belirlenmedi. Witkoff, Moskova'da aldığı bilgileri Trump'a ilettikten sonra görüşme zamanı belirlenecek. Her iki taraf da telefon görüşmesine ihtiyaç duyulduğu anlayışına sahip." değerlendirmesinde bulunmuştu.
ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un, Rusya'nın isteği üzerine müzakerelerde devre dışı bırakıldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, "Bunu doğrulayamam. Bu, Amerikalıların kararı. Rusya'nın ABD'nin iç işlerine müdahale ettiğini düşünmek saçmalık." dedi.
Peskov, İran'la ilgili nükleer soruna ilişkin şunları kaydetti:
"İran, kullanımı için nükleer silah edinme niyetinde olduğuna dair tek kelam bile etmedi. Bu nedenle İran'a yönelik yaptırımlar yasa dışı. Nükleer sorunun çözümüne dair diplomatik girişimlerin sürdürülmesi gerekiyor."