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Soykırımcı İsrail, şehit olan Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attı

İşgalci İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen bir Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan aşağıya attığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 22:02 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 22:19
Soykırımcı İsrail, şehit olan Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen bir Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attığı görüntüler ortaya çıktı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin Kabatiya beldesine düzenlenen baskında, İsrail askerleri bir evi kuşatarak 3 Filistinliyi öldürdü. Görgü tanıklarına göre, askerler cenazeleri evin çatısından aşağı attı.

Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attı

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, üç İsrail askerinin çatıda olduğu ve bir askerin cenazeyi tekmeleyerek çatının kenarına ittiği görülüyor. Ardından cenaze aşağıya atılıyor.

Ayrıca görgü tanıkları, cenazelerin İsrail'e ait buldozerlerle olay yerinden alındığını bildirdi.

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