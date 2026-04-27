ABD ve İran arasındaki 2. tur barış müzakereleri iki tarafında restleşmeleriyle çıkmaza girerken sahada ise kritik temaslar yaşanmaya devam ediyor.
PUTİN ARAKÇİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Putin, Bakan Erakçi'yi, St. Petersburg şehrinde Boris Yeltsin Devlet Başkanlığı Kütüphanesi'nde kabul etti.
Görüşmeye Rus tarafından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, İran tarafından da Erakçi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ve İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali katıldı.
TRUMP'I KIZDIRACAK HAMLE
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a yardım ediyor olabileceğini ima etmişti.
Fox News Radio'nun "The Brian Kilmeade Show" programında konuşan Trump, Putin'in İran'a bir dereceye kadar yardım ediyor olabileceğine inandığını söyledi. Trump röportaj sırasında şunları ifade etmişti: "Sanırım ona (İran'a) biraz yardım ediyor olabilir, evet, sanırım öyle."
"İRAN HALKININ CESURCA MÜCADELE ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"
Putin görüşmenin başında yaptığı konuşmada, İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırısına karşı koymasına ilişkin, "İran halkının, bağımsızlığı ve egemenliği için cesurca ve kahramanca mücadele ettiğini görüyoruz." diye konuştu.
İran lideri Mücteba Hamaney'den bir mesaj aldığını belirten Putin, bu mesaj için en içten teşekkürlerini ifade etti.
Rusya'nın da İran gibi stratejik ilişkileri sürdürme niyetinde olduğunu teyit ettiğini vurgulayan Putin, "Elbette, İran halkının yeni bir liderin önderliğinde, cesaretine ve bağımsızlık arzusuna dayanarak bu zorlu dönemi atlatacağına ve barışın geleceğine dair büyük umudumuz var." dedi.
Putin, Rusya, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'ya en kısa sürede barış getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını dile getirdi. Rus lider Putin, İran lideri Hamaney'e sağlık dileklerini iletti.
"RUSYA-İRAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER, EN ÜST DÜZEYDE STRATEJİK ORTAKLIĞI TEMSİL EDİYOR"
İran Dışişleri Bakanı Erakçi de Putin'e, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı göndermesinden ve seçilen yeni lideri Mücteba Hamaney'i tebrik etmesinden dolayı teşekkür etti.
Mücteba Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın selamlarını Putin'e ileten Erakçi, Rusya ile İran arasındaki ilişkilere değinerek, şunları kaydetti: "Rusya-İran arasındaki ilişkiler, en üst düzeyde stratejik ortaklığı temsil ediyor. Bu yolda devam edeceğiz. İkili ilişkiler, olanlara rağmen güçlenecek. Belirttiğiniz gibi, İran halkının cesaretiyle ABD saldırganlığına karşı direndiği ve direnmeye devam edeceği tüm dünyaya kanıtlandı.
İran'ın Rusya gibi dostları ve müttefikleri var. Rusya zor zamanlarda İran'ın yanında duruyor. İran'a verdiğiniz güçlü ve kararlı destek için teşekkür ederim."
Erakçi, Putin'e bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi vermek istediğini aktardı.
"İŞ BİRLİĞİ İÇİN UYGUN ZEMİN BULUNUYOR"
Ayrıca İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Putin ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Putin ile bir buçuk saatten uzun süren "çok iyi bir" görüşme yaptıklarını kaydeden Erakçi, "Görüşmede, bölgesel meseleler, ikili ilişkiler, savaş ve ABD ile Siyonist rejimin saldırıları gibi konular ele alındı. Mevcut koşullarda (Rusya ile) işbirliği için uygun bir zemin bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Erakçi ayrıca, Rusya'ya savaş boyunca İran'a verdiği destekten dolayı teşekkür ettiklerini ve ülkesinin yeni koşullarda Rusya ile stratejik ortaklığını sürdürmek istediğini vurguladı.