Halep’i ele geçiren güçlerin ilk işi Esad heykelini yıkmak oldu!

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep düşerken kente dün sabah saatlerinde giren Heyet Tahriri Şam örgütü milisleri ve diğer gruplar kontrolü tamamen ele aldı. Milislerin ilk işlerinden biri ise Halep Meydanı'ndaki 1994'te bir trafik kazasında ölen Beşar Esad'ın ağabeyi Bassel Esad'ın heykelini yıkıp ortadan kaldırmak oldu. Tıpkı 2003'te Bağdat'ta Firdevs Meydanı'nda Saddam heykeline yapılanlar gibi.

2003 BAĞDAT FİRDEVS MEYDANI

Heykel, Bağdat'a Saddam Hüseyin'in 65. doğum günü onuruna dikilmişti. 12 metre yükseklikteki heykel Irak'ın işgalinin ardından 9 Nisan 2023'te Bağdat'taki Firdevs Meydanı'nda ABD Ordusu'na ait ekipmanlarla yıkıldı.

TÜRKİYE TEMKİNLİ

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı. İdlib'den başlayan operasyonda, kalabalık muhalif gruplar İdlib, Halep ve Hama'nın büyük bölümünü ele geçirdi.

YÜZLERCE ÖLÜ

Dört gündür devam eden çatışmalarda en az 311 kişi öldü. Bunların 183'ü HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ü asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'i de sivillerden oluşuyor. Suriyeliler Halep'i terk etmeye başladı. Binlerce kişi araçlarıyla kentten kaçıyor. Gözlemevi, "Heyet Tahrir el Şam ve müttefik gruplar şehrin büyük bir bölümünü, hükümet merkezlerini ve hapishaneleri kontrol altına aldı" açıklamasını yaptı.

FİDAN: MÜDAHİL DEĞİLİZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Halep'te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi. Türkiye'nin Suriye sınırında gerekli tedbirleri aldığını belirten Hakan Fidan, "Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" diye ekledi. Reuters'a konuşan kent sakinleri, binlerce sivil aracın, Halep'in güneybatısındaki ana güzergahtan kenti terk ettiğini bildirdi. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini de ele geçirdi.

DARBE İDDİASI

Beşar Esad'a karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı iddia edildi. Genelkurmay ve hükümet binası yakınlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'nun yayını kesildiği öğrenildi. Esad'ın Rusya'ya giderken ailesini de kaçırdığı iddialar arasında yer aldı. Vatandaşların ise Şam'ı terk etmeye başladığı aktarıldı. Esad, "Toprak bütünlüğümüzü korumaya devam ediyoruz. Müttefik ve dostlarımızın da yardımıyla Suriye'nin düşmanlarını yeneceğiz" açıklamasını yaptı.