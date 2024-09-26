Guterres'ten tüyler ürperten Gazze açıklaması: "Her gün daha da kötüleşen bir cehennem"

Üye ülkelerin dışişleri bakanlarına "7 Ekim'deki dehşetten sadece birkaç gün önce" yine bölgedeki Filistinlilerin durumunu anlattığını söyleyen Guterres, "Şimdi o günden bu yana neredeyse 1 yıl geçti ve Gazze'deki Filistinlilerin durumu hayal gücünün ötesinde." dedi.

Guterres'ten tüyler ürperten Gazze açıklaması (Takvim.com.tr | Arşiv)

Guterres, "Birleşmiş Milletler bizi cennete götürmek için değil, cehennemden kurtarmak için kuruldu. Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık. Onlar, her geçen gün daha da kötüleşen bir cehennemde yaşıyorlar." diye konuştu.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 41 binden fazla insanın öldüğünü ve 90 binden fazla insanın yaralandığını ifade eden Guterres, çoğunluğu kadın ve çocuk 2 milyon Filistinlinin şu anda Şanghay Uluslararası Havaalanı büyüklüğündeki bir alana sıkışmış olduğunu belirtti.

Guterres, yarının daha kötü olacağının "kesin" olduğunu vurgulayarak, "Yine de bu cehennem manzarasında bir umut karakolu varsa o da UNRWA'dır." ifadesini kullandı.

Gazze'de 222 UNRWA çalışanının görevi başında öldürüldüğünü dile getiren Guterres, bunun BM tarihindeki en yüksek ölüm oranı olduğunu söyledi.