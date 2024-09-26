Beyaz Saray'da kritik görüşme! Biden ve Zelenskiy bir araya geldi... "Ukrayna'ya bu savaşı kazanması için.."

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ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Başkan Biden, Rusya'ya karşı savaşı kazanmasını desteklemek için Ukrayna'ya yaklaşık 8 milyar dolarlık askeri yardım yapılacağını duyurmasının ardından Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ağırladı. "GURUR DUYUYORUM" ABD Başkanı Joe Biden, kritik görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Zelenskiy'i Beyaz Saray'da tekrar ağırlamaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 3 yıldır ABD, özgürlüklerini Rus saldırganlığına karşı savunan Ukrayna halkının yanında yer almak üzere tüm dünyayı bir araya getirdi ve Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak yönetimimin en önemli önceliği oldu" dedi. UKRAYNA'YA YARDIM FONU!

Beyaz Saray'da kritik görüşme! Biden ve Zelenskiy bir araya geldi (İHA) Ukrayna'nın savaşın başından bu yana Rusya'nın ele geçirdiği toprakların yarısından fazlasını geri aldığını ifade eden Biden, "Ancak yapılması gereken daha çok iş var. İşte bu nedenle bugün Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımlarının arttırılacağını ve Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasına yardımcı olacak bir dizi ilave tedbirin alınacağını duyuruyorum. Savunma Bakanlığı'na, görev süremin sonuna kadar Ukrayna için tahsis edilmiş olan kalan tüm güvenlik yardımı fonunu tahsis etmesi talimatını verdim" şeklinde konuştu. ABD'NİN DESTEĞİ TAM!