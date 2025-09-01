ABD Başkanı Donald Trump 'ın en son 26 Ağustos'ta Beyaz Saray 'daki kabine toplantısından bu yana ekranlarda görünmemesi sağlığıyla ilgili söylentileri beraberinde getirdi.

Bir platformda başlayan tartışmalar Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitmişti.

ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı (AFP)

ÖLDÜĞÜNE DAİR SÖYLENTİLER DOLAŞTI

Trump'ın en son 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki kabine toplantısından bu yana ekranlarda görünmemesi sağlığıyla ilgili söylentileri gündeme getirirken, söz konusu sitede, "ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor." şeklinde ifadelere yer verilmişti.