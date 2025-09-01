PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 26 Ağustos'taki kabine toplantısından beri kameraların karşısına çıkmaması sosyal medyada sağlık durumu hakkında dedikodulara neden olmuş ve öldüğü iddia edilmişti. Öte yandan 6 gündür resmi programı olmayan Trump’ın son görüntüsü ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en son 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki kabine toplantısından bu yana ekranlarda görünmemesi sağlığıyla ilgili söylentileri beraberinde getirdi.

Bir platformda başlayan tartışmalar Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitmişti.

ÖLDÜĞÜNE DAİR SÖYLENTİLER DOLAŞTI
Trump'ın en son 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki kabine toplantısından bu yana ekranlarda görünmemesi sağlığıyla ilgili söylentileri gündeme getirirken, söz konusu sitede, "ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor." şeklinde ifadelere yer verilmişti.

(Reuters_Images) (Reuters_Images)

RESMİ AÇIKLAMA YOK FOTOĞRAF VAR
Daha sonra sosyal medya platformundaki bazı hesaplardan Trump'ın aile üyeleri ile Virginia'daki Trump Ulusal Golf Klübü'ne golf oynamak için Beyaz Saray'dan çıkarken çekilen fotoğrafların yayınlandığı görülmüştü.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
6 gündür resmi programı olmayan Trump'ın bugünkü görüntüsü ortaya çıktı.

YORGUN VE BİTKİN
Görüntülerde yorgun ve bitkin olduğu dikkatlerden kaçmadı.

