SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Güney Kore'yi sallayan boşanma davası! Karısına 1 milyar dolar ödeyecek

Chey’in 2015’te evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu olduğunun ortaya çıkması boşanma sürecini başlattı. Roh So-Young’ın alacağı tazminat ülke tarihinin rekoru olarak manşetlere çıktı. Kararın açıklanmasından hemen sonra SK Group’un borsadaki hisseleri yüzde 9 oranında artış gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Güney Kore’yi sallayan boşanma davası! Karısına 1 milyar dolar ödeyecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yarı iletkenlerin en büyük üreticilerinden olan SK Group'un Başkanı Chey Tae-won, boşandığı eşine rekor tazminat ödemeye mahkum oldu. SK Group'un Başkanı Chey Taewon ile 1988 yılında evlendiği ve 3 çocuk sahibi olduğu eşi Roh Soyoung arasındaki boşanma davasında karar açıklandı. Mahkeme, Chey'in 1,45 milyon dolar nafakaya ek olarak mal paylaşımı kapsamında 1 milyar dolar ödemesine hükmetti.

Eski Devlet Başkanı Roh Taewu'nun tek kızı olan Roh So-young ile SK Group'un Başkanı Chey Taewon'un 36 yıllık evliliği medyanın ilgi odağı oldu. Mahkeme, Chey'i "Roh'un babasının nüfuzu, siyasi kimliği, ilişki ağı, işlerin büyümesinde gelişmesinde gruba büyük katkı sağlamıştır. Bu nedenle elde edilen zenginliğin ortaklarından biri üç çocuk annesi Roh So-Young'dir" değerlendirmesiyle tarihe geçecek bir karara imza attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
FETÖ’cüler canlı yayında gazeteciye saldırdı! Üzerine araba sürüp ezmeye çalıştı yetmedi yumrukladı | Dışişleri Bakanlığı: Hesap verecekler
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran mesaj: Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz
İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Gould, Gazzeli çocuklar için gözyaşları döktü! Katil Netayahu’ya nefret kustu: Cehennemde yan
Avrupa’nın en büyüğü: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid | Arda Güler tarihe geçti
ABD’den eli kanlı katil Netanyahu’ya kongrede konuşma daveti: Bir ilk yaşanacak | Bernie Sanders tepki: Kesinlikle katılmayacağım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Üniversiteli Aslıhan Zengin’i belinden bıçaklayan şüpheli yakalandı
Başıboş köpekler Sivas’ta dehşet saçtı! 13 yaşındaki küçük çocuk canını zor kurtardı: Hastaneye kaldırıldı
ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni oyun! Biden ’barış havarisi’ kesildi! Netanyahu sessizliğini bozdu! Filistin’den açıklama geldi
İsrail 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi’yi açlıktan öldürdü!
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Barlas’ın son konuşmasını eşi Canan Barlas anlattı: 20 kere seçim kazandın arkandayım
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!
Türkiye’den ABD - PKK’nın teröristan planına karşı uyarı: Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz | Bakan Yaşar Güler açıkladı: Suriye’den çekilme şartı
Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı
SON DAKİKA