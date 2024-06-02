Güney Kore’yi sallayan boşanma davası! Karısına 1 milyar dolar ödeyecek

Yarı iletkenlerin en büyük üreticilerinden olan SK Group'un Başkanı Chey Tae-won, boşandığı eşine rekor tazminat ödemeye mahkum oldu. SK Group'un Başkanı Chey Taewon ile 1988 yılında evlendiği ve 3 çocuk sahibi olduğu eşi Roh Soyoung arasındaki boşanma davasında karar açıklandı. Mahkeme, Chey'in 1,45 milyon dolar nafakaya ek olarak mal paylaşımı kapsamında 1 milyar dolar ödemesine hükmetti.

Eski Devlet Başkanı Roh Taewu'nun tek kızı olan Roh So-young ile SK Group'un Başkanı Chey Taewon'un 36 yıllık evliliği medyanın ilgi odağı oldu. Mahkeme, Chey'i "Roh'un babasının nüfuzu, siyasi kimliği, ilişki ağı, işlerin büyümesinde gelişmesinde gruba büyük katkı sağlamıştır. Bu nedenle elde edilen zenginliğin ortaklarından biri üç çocuk annesi Roh So-Young'dir" değerlendirmesiyle tarihe geçecek bir karara imza attı.