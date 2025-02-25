ABD Başkanı Donald Trump ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi! Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi?

Trump ve Macron, Beyaz Saray'da bir araya geldi. (AA)

2022 yılındaki saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğü "Buça'daki savaş suçlarından sonra Putin ile iletişimi kestiğini" çünkü diyalog çağrılarına Putin'den olumlu cevap alamadıklarını ifade eden Macron, Trump'ın Putin ile temaslarda bulunmak için "iyi nedenleri" olduğunu söyledi.

Macron, "Tartışmak, müzakere etmek güzel şey ama kısa vadede güvenlik garantileri almaya çalışmalıyız. Bunun için Amerikan desteğine ihtiyacımız var." dedi.

UKRAYNA'YA BARIŞ GÜCÜ GÖNDERME

Macron, Avrupalı devletler arasında fikir ayrılığının yaşandığına dair haberlerin basına yansıdığı Ukrayna'ya asker gönderme konusuna ilişkin ise "Ukrayna ve Rusya arasında müzakere edilmiş ve imzalanmış ve bizim de kolektif olarak garantörleri olduğumuz kalıcı ve sağlam bir barış bir kez sağlandıktan sonra İngiltere ve Fransa olarak 'biz hazırız' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Barışın tesisinden sonra bu ülkeye barış gücü gönderilmesinin Avrupalı devletler arasında hala müzakere edildiğini dile getiren Macron bu birliklerin sınıra ya da çatışmaların yaşandığı bölgelere konuşlanmayacağını ve "barışın garantörleri" misyonunu yükleneceğini belirtti.