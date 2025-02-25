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ABD Başkanı Donald Trump ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi! Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi. Kritik toplantıda Macron, Ukrayna’da barışın sağlanmasının bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Macron ayrıca, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek olmasından da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 01:26 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 01:26
ABD Başkanı Donald Trump ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi! Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi?

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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

    Trump ve Macron, Beyaz Saray'da bir araya geldi. (AA)Trump ve Macron, Beyaz Saray'da bir araya geldi. (AA)

    Görüşme öncesi Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarına vurgu yaparak, "Birkaç hafta gibi kısa bir sürede uzun bir yol kat ettik. Akıllı davranırsak Ukrayna'daki savaşın yakında, haftalar içinde sona erebileceğini düşünüyorum. Başkan Macron da bu süreçte çok yardımcı oldu" dedi.

    Ukrayna'nın Rusya'ya karşı "direnişinin" herkes tarafından takdir topladığını belirten Macron, 3 yıldır devam eden savaşa ilişkin "Hiç kimse en güçlünün yasasının geçerli olduğu bir dünyada yaşamak istemez." ifadelerini kullandı.

    Trump ve Macron, Beyaz Saray'da bir araya geldi. (AA)Trump ve Macron, Beyaz Saray'da bir araya geldi. (AA)

    Öte yandan, Ukrayna için Trump'ın "barışı inşa isteğini" paylaştıklarını belirten Macron, ABD Başkanı ile görüşmelerinde de bu konuda "önemli ilerlemeler" kaydettiklerini belirtti.

    Macron ayrıca, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek olmasından da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

    Ukrayna'da barışın "hayatları kurtarmak için bir zorunluluk" olduğunu kaydeden Macron "Barış Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelmez ve ateşkes (güvenlik) garantileri olmadan sağlanamaz." dedi.

    Avrupa'nın güvenliği ve savunması için "daha fazlasını yapmaya" hazır oldukları mesajını veren Macron, "Avrupa'nın (Ukrayna için) güvenlik garantilerinin parçası olması konusunda net bir mesaj taşıyorum." ifadesini kullandı.

    Ayrıca Macron Ukrayna'da barışı tesis edecek "hızlı ancak kırılgan olmayan bir anlaşma" istediklerini vurguladı.

    Trump ve Macron, Beyaz Saray'da bir araya geldi. (AA)Trump ve Macron, Beyaz Saray'da bir araya geldi. (AA)

    2022 yılındaki saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğü "Buça'daki savaş suçlarından sonra Putin ile iletişimi kestiğini" çünkü diyalog çağrılarına Putin'den olumlu cevap alamadıklarını ifade eden Macron, Trump'ın Putin ile temaslarda bulunmak için "iyi nedenleri" olduğunu söyledi.

    Macron, "Tartışmak, müzakere etmek güzel şey ama kısa vadede güvenlik garantileri almaya çalışmalıyız. Bunun için Amerikan desteğine ihtiyacımız var." dedi.

    UKRAYNA'YA BARIŞ GÜCÜ GÖNDERME

    Macron, Avrupalı devletler arasında fikir ayrılığının yaşandığına dair haberlerin basına yansıdığı Ukrayna'ya asker gönderme konusuna ilişkin ise "Ukrayna ve Rusya arasında müzakere edilmiş ve imzalanmış ve bizim de kolektif olarak garantörleri olduğumuz kalıcı ve sağlam bir barış bir kez sağlandıktan sonra İngiltere ve Fransa olarak 'biz hazırız' diyoruz." ifadelerini kullandı.

    Barışın tesisinden sonra bu ülkeye barış gücü gönderilmesinin Avrupalı devletler arasında hala müzakere edildiğini dile getiren Macron bu birliklerin sınıra ya da çatışmaların yaşandığı bölgelere konuşlanmayacağını ve "barışın garantörleri" misyonunu yükleneceğini belirtti.

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