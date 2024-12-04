Güney Kore’de dev kaos! Meclis oyları ardından askerler çekildi

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, muhalefeti hükümeti felce uğratmakla suçladı. Sıkıyönetim ilan edilmesinin amacının komünist güçleri devletin içerisinden temizlemek olduğunu belirtti. Ana muhalefetteki Demokrat Parti lideri Lee Jae-Myung, Yoon'un açıklamasını "yasadışı ve anayasaya aykırı" olarak nitelendirdi. Ordu, parlamento ve siyasi partilerin faaliyetlerini yasakladı. Meclis kapılarında nöbet tutan polis memurları ile vatandaşlar arasında arbede yaşanırken, askerler parlamento binasını kuşattı. Vekillerin güçlükle girdiği Meclis'te yapılan oylamada sıkıyönetimin geçersiz olduğuna karar verildi. Yaklaşık 5.5 saat sonra Cumhurbaşkanı, askerlerin çekildiğini sıkıyönetimin kaldırılacağını açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN