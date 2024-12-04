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Güney Kore’de dev kaos! Meclis oyları ardından askerler çekildi

Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilan etti. Asker sokağa indi. Vekiller, güçlükle Meclis’e girebildi. Karara ‘hayır’ oyu verdi. 5.5 saat sonra Yoon, “Asker geri çekildi. Sıkıyönetim kaldırılacak” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Güney Kore’de dev kaos! Meclis oyları ardından askerler çekildi

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Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, muhalefeti hükümeti felce uğratmakla suçladı. Sıkıyönetim ilan edilmesinin amacının komünist güçleri devletin içerisinden temizlemek olduğunu belirtti. Ana muhalefetteki Demokrat Parti lideri Lee Jae-Myung, Yoon'un açıklamasını "yasadışı ve anayasaya aykırı" olarak nitelendirdi. Ordu, parlamento ve siyasi partilerin faaliyetlerini yasakladı. Meclis kapılarında nöbet tutan polis memurları ile vatandaşlar arasında arbede yaşanırken, askerler parlamento binasını kuşattı. Vekillerin güçlükle girdiği Meclis'te yapılan oylamada sıkıyönetimin geçersiz olduğuna karar verildi. Yaklaşık 5.5 saat sonra Cumhurbaşkanı, askerlerin çekildiğini sıkıyönetimin kaldırılacağını açıkladı.

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