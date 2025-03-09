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Beyaz Saray yakınlarında silahlı çatışma! Saldırgan etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre, Beyaz Saray yakınlarında yaşanan silahlı çatışmada ABD Gizli Servisi, bir şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 16:01
Beyaz Saray yakınlarında silahlı çatışma! Saldırgan etkisiz hale getirildi

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ABD'de yerel polis, Indiana'dan Washington'a gidiyor olabilecek "intihar eğilimli bir kişiyi" tespit ederek Gizli Servis'le temasa geçti.

Gizli Servis ajanları şüphelinin aracını kısa süre içerisinde buldu. Araç, Beyaz Saray'ın yanındaki Eisenhower Yönetici Ofis Binası'nın yakınında park edilmişti.

SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

Memurlar yaklaşırken, şüpheli şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı bir çatışma yaşandı.

Gizli Servis sözcüsü Anthony Guiglielmi tarafından sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir açıklamada, "Memurlar yaklaşırken, şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı çatışma yaşandı, bu sırada personelimiz tarafından ateş açıldı" ifadelerine yer verildi. Gizli Servis memurları tarafından yaralanarak hastaneye kaldırılan şüphelinin durumu henüz belirsizliğini koruyor.

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