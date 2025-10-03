İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin

Mikeno, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GAZZE KARASULARINI AŞAN İLK TEKNE

Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemi takip verileri, Yunan bayraklı Mikeno gemisinin Filistin topraklarının kıyılarından sekiz deniz mili uzaklıkta olduğunu gösterdi. Gelen bilgilere göre Mikeno da İsrail saldırısına uğrasa da tekne yıllar sonra Gazze kara sularına girerek bir ilke imza attı.

Perşembe sabahı saat 07.00'de sinyalini kaybeden gemiye ne olduğu henüz bilinmiyor.