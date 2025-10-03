PODCAST CANLI YAYIN

İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin

İsrail’in tüm saldırılarına rağmen Küresel Sumud Filosu’ndan bir tekne Gazze karasularına girmeyi başardı. Teknedeki Türk aktivist ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte ablukayı kıran Türk aktivist Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
1x
Tüm Sesli Haberler

İsrail Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden teknelerine gece boyunca saldırı düzenlerken tek bir tekne Gazze karasularına ulaşmayı başardı.

Mikeno, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMikeno, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GAZZE KARASULARINI AŞAN İLK TEKNE

Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemi takip verileri, Yunan bayraklı Mikeno gemisinin Filistin topraklarının kıyılarından sekiz deniz mili uzaklıkta olduğunu gösterdi. Gelen bilgilere göre Mikeno da İsrail saldırısına uğrasa da tekne yıllar sonra Gazze kara sularına girerek bir ilke imza attı.

Perşembe sabahı saat 07.00'de sinyalini kaybeden gemiye ne olduğu henüz bilinmiyor.

Küçükaytekin, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüKüçükaytekin, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABLUKAYI KIRAN TÜRK AKTİVİST

Peki İsrail'in ablukasını kıran Türk aktivist kim?

Muhemmed Huzeyfe Küçükaytekin, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk alanında öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.

Filoya Bosna Hersek'ten katılan Küçükaytekin, Mikano gemisinin Gazze sularına ulaşmasının ardından sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Aktivistler Aşdod Limanı'nda, AAAktivistler Aşdod Limanı'nda, AA

İLK SALDIRIYI ANLATMIŞTI

Küçükaytekin Küçükaytekin, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun 24 Eylül'ün ilk saatlerinde İHA'larla hedef alınmasına ilişkin AA'ya konuşmuştu.

Küçükaytekin, 23 Eylül akşamı erken saatlerde dronların filonun üzerinde uçmaya başladığını belirterek, son günlerde filonun üzerinde gözetleme dronlarının gezdiğini ancak bu sefer daha erken uçmaya başladıklarını dile getirerek şunları anlatmıştı:

Bu bahsettiğimiz dronlar üzerinde kırmızı ve yeşil ışık yanan yüksek menzilli olanlardı. (24 Eylül) Gece saat 01.30'a geldiğinde ilk saldırı haberini aldık. 2 gemimize değişik kimyasal tozlar bıraktılar. İlk saldırıdan sonra filo yeni bir taktik geliştirdi, ön taraftaki gemiler yavaşladı, arkadakiler hızlandı ve filoyu toparladık.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın! | Alıkonulan aktivistler nerede?
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya TÜİK'ten yeni maaş hesabı: En düşük 16.881, 17.500 TL alanlar...
Aynadaki Yabancı
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Fatih Altaylı hakkında ara karar
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek yakalandı
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Memura farklı maaş! Ocak zammı için ipucu geldi: Polis, imam, öğretmen... Kim ne kadar alacak?
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?
KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI | Ekim 2025 kira zammı ne kadar oldu, yüzde kaç? Ev, iş yeri kira zammı hesaplama
Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’e sağanak geliyor
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
İsrail'in soykırım bakanı Ben-Gvir zorla alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti!
Semicenk takdir topladı: “Kerkük Zindanı” Filistin için Harbiye’de yankılandı
CHP'de kavga büyüyor! Gürsel Tekin'den olay sözler: Biz sustukça siz çaldınız
Promosyonda Ekim fırsatı! Emekliye 30 bin TL müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte sorularınızın cevapları...
Spor yazarları Fenerbahçe - Nice maçını değerlendirdi! "Sipeşyılın mirası"
CHP’li belediyeler çözüm üretmek yerine vatandaşa her gün yeni mazeret sıralıyor: Ankara-Edirne-İzmir-Bursa susuzluktan kuruyor!
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların