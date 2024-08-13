Güney Kafkasya’da gizli tatbikat! ABD birliği radarda yakalandı: Bakü’de derin şüphe

ABD ordusu temmuz ayında Ermenistan 'da Eagle Partner tatbikatını başlatmıştı. Azerbaycan basını, Ermenistan askerlerine silah eğitimi veren ABD'nin tatbikat sona ermesine rağmen Ermenistan'a ek asker gönderdiğini ve birliklerini özellikle "Stalin'in parmağı" olarak bilinen Zengezur bölgesine konuşlandırıldığını bildirdi.

STALİN'İN PARMAĞI KIRILDI

Stalin'in Parmağı olarak bilinen Zengezur Koridoru, İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından 10 Kasım 2020 Mutabakatı ile güvence altına alındı ve Azerbaycan, bu koridoru açmak için çalışmalara başladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan İran sınırına kadar parmağı andıran; Azerbaycan'ı Türkiye ve Nahçıvan'dan ayıran ve "gizli kapaklı, kirli iş" anlamındaki "Stalin Parmağı" olarak nitelendirilen Zengezur Koridorun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Azerbaycan gazetesi News.az Eagle Partner tatbikatının ardından Amerikan kargo uçaklarının Zvartnos hava üssüne indiğini belirtti.

ABD'nin Erivan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada Amerikan askerlerinin Ermenistan'dan ayrıldığı duyuruldu. News.az ise temmuz ayında sona eren tatbikatın ardından ağustos ayında neden ek birlik sevkine ihtiyaç duyulduğunu ve ek birliklerin görevlerinin içeriği ile hedeflerinin neden bu kadar gizli tutulduğunu sorguladı.

BAKÜ'DE ŞÜPHELER ARTIYOR

Haberde ayrıca, ABD birliğinde Ermeni kökenli askerlerinin de bulunduğu belirtildi. News.az, ayrıca ABD'nin tatbikatının Bakü ve Tahran'da şüpheleri artıracağını vurguladı.

ABD'DE TÜRKİYE-AZERBAYCAN HAZIMSIZLIĞI

Türkiye-Azerbaycan dostluğu ABD'de büyük rahatsızlığa yol açmaya devam ediyor. ABD gazetesi Newsweek, geçtiğimiz ay yayımlanan haberinde Ankara-Bakü hattındaki rahatsızlığını ortaya çıkarmış "Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkileri sürdürmesinden rahatsızlığını vurgularken Başkan Erdoğan için "NATO liderliği bu huysuz müttefikin başka bir diktatörle flört etmesinden endişe duymalı" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.