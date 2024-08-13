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İkiz bebeklerinin doğum belgesini almaya gitmişti: Döndüğünde hepsini ölmüş olarak buldu | ''3 günlüktüler, onların ne suçu vardı?''

Gazze'de 3 gün önce doğan ikiz bebeklerine doğum belgesi almaya giden Filistinli baba Muhammed el-Kumsan, İsrail'in saldırısında eşi, bebekleri ve tüm ailesini kaybetti.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 19:35 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 20:51
İkiz bebeklerinin doğum belgesini almaya gitmişti: Döndüğünde hepsini ölmüş olarak buldu | ’’3 günlüktüler, onların ne suçu vardı?’’

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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta 3 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden çıkan Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan, eşini ve çocuklarını İsrail saldırısında kaybetti.

Filistinli baba Muhammed Ebu el-KumsanFilistinli baba Muhammed Ebu el-Kumsan

3 GÜN ÖNCE DOĞMUŞLARDI

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerinden zorla yerinden edilen ve Deyr el-Belah kentine sığınan Muhammed el-Kumsan ve eşi Cumane Arife, 3 gün önce biri kız diğeri erkek ikiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Filistinli baba, bebeklerinin doğum belgesini almak için dışarı çıktı.

DOĞUM BELGELERİNİ ALMAK İÇİN ÇIKTI, DÖNDÜĞÜNDE HİÇBİRİNİ BULAMADI

Baba dışarı çıktıktan sonra İsrail ordusu sığındıkları evi bombaladı. Evde bulunan eşi ile Aysel ve Aser isimini verdikleri ikiz bebekleri ve kayınvalidesi saldırıda hayatlarını kaybetti.

İkiz bebeklerine doğum belgesi almaya giden baba evlatlarının şehadet haberini aldı!

Bebeklerinin doğum belgelerini aldıktan sonra gelen telefonla evlerinin bombalandığı haberini alan Ebu Kumsan, soluğu Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinde aldı.

CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞINCA FENALAŞTI

Endişeden benzi solmuş bir şekilde Akşa Şehitleri Hastanesi'ne ulaşan Ebu Kumsan, elinde ikizlerinin doğum belgeleriyle, çocuklarından ve eşinden haber verecek birilerini aradı.

Filistinli baba, bir umutla gittiği hastanede eşi ve bebeklerinin cansız bedenlerini morgun kapısında gördükten sonra yaşadığı şokun etkisiyle acı içinde ağlamaya başladı ve baygınlık geçirdi.

SADECE 3 GÜN ÖNCE DOĞDULAR

Elinde tuttuğu doğum belgesine bakan Ebu Kumsan, "Aysel ve Aser'in doğum belgesini kısa bir süre önce çıkarttım, sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim." diye serzenişte bulundu.

Göz yaşlarına hakim olamayan acılı baba, "10 Ağustos'ta doğan Aysel ve Aser'in resmi işlemlerini tamamlamak ve doğum belgelerini almak için dışarıdaydım. Dün Filistin İçişleri Bakanlığında resmi işlemleri tamamladım ve doğum belgelerini alma tarihim bugündü." dedi.

''İLK VE SON SEVİNCİM OLDULAR, EKSİK KALDIM''

Ebu Kumsan, "Belgeleri almaya gitmiştim, telefon geldi ve evin hedef alındığını öğrendim. Ailemin ölmüş olabileceğini düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

Acılı baba, "Aysel ve Aser ilk ve son sevincimdir, mutluluğum eksik kaldı. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir." diye konuştu.

"YALNIZCA 3 GÜN ÖNCE DOĞMUŞLARDI, ONLARIN SUÇU NEYDİ?''

Ebu Kumsan'ın yeni doğum yapmış eşi ile ikiz bebeklerine bakmak için yanlarında kalan kayınvalidesi Rim Cemal el-Batravi de aynı saldırıda yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan Batravi'nin oğlu, saldırıda annesini, ablasını ve yeğenlerini kaybettiğini belirtti.

İkiz yeğenleri, ablası ve annesinin cansız bedenlerinin başında gözyaşları döken Filistinli genç, "Bunlar ilk torunlardı, evdeki ilk sevincimizdi, gelişlerine sevinemedik bile. Yalnızca 3 gün önce doğmuşlardı, onların suçu neydi? İsrail ordusu onları neden bombaladı?" dedi.

İSRAİL, FİLİSTİN'DE 40 BİN CAN ALDI

İsrail ordusu, sabah saatlerinde ön uyarı yapmadan Deyr el-Belah'ta bir evi bombaladı. Saldırıda yeni doğum yapan Filistinli anne Cumane Ferid, yeni doğan ikiz bebekleri Aysel ile Aser ve annesi Rim Cemal el-Batravi yaşamlarını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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