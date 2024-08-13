İkiz bebeklerinin doğum belgesini almaya gitmişti: Döndüğünde hepsini ölmüş olarak buldu | ’’3 günlüktüler, onların ne suçu vardı?’’

Filistinli baba, bir umutla gittiği hastanede eşi ve bebeklerinin cansız bedenlerini morgun kapısında gördükten sonra yaşadığı şokun etkisiyle acı içinde ağlamaya başladı ve baygınlık geçirdi.

Endişeden benzi solmuş bir şekilde Akşa Şehitleri Hastanesi'ne ulaşan Ebu Kumsan, elinde ikizlerinin doğum belgeleriyle, çocuklarından ve eşinden haber verecek birilerini aradı.

SADECE 3 GÜN ÖNCE DOĞDULAR

Elinde tuttuğu doğum belgesine bakan Ebu Kumsan, "Aysel ve Aser'in doğum belgesini kısa bir süre önce çıkarttım, sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim." diye serzenişte bulundu.

Göz yaşlarına hakim olamayan acılı baba, "10 Ağustos'ta doğan Aysel ve Aser'in resmi işlemlerini tamamlamak ve doğum belgelerini almak için dışarıdaydım. Dün Filistin İçişleri Bakanlığında resmi işlemleri tamamladım ve doğum belgelerini alma tarihim bugündü." dedi.