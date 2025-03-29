Güney Asya depremlerle sarsıldı: Myanmar’da 7.7’lik facia!

Myanmar, 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Köprüler gökdelenler yıkıldı. Yetkililer "Enkazlarda binlerce ölü olabilir" açıklamasını yaptı.



FAY CANINA

Dünya Myanmar'dan gelen deprem felaketiyle sarsıldı. Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinde 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedilen iki deprem yaşandı. Deprem yüzeyden 10 kilometre derinlikte yaşandığı için oldukça şiddetliydi. Myanmar'ın başkenti Nepido'daki bir yolda deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğu görüldü.



Yerel kaynaklara göre Myanmar'ın Ava ve Sagaing bölgesini bağlayan Irrawaddy Nehri üzerindeki köprü çöktü. Polis ve sağlık görevlileri, Bangkok'ta devlet daireleri için inşa edilmekte olan 30 katlı bir gökdelenin çöktüğünü ve 43 işçinin mahsur kaldığını söyledi.



Myanmar'da 2021'deki darbeden bu yana yönetimi elinde tutan cunta, başta başkent Nepido olmak üzere Mandalay, Sagaing, Bago, Magway bölgelerinde ve Shan eyaletinde olağanüstü hal ilan etti. Mandalay Hastanesi yetkilileri, ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

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