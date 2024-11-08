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Biden gitti Zelenskiy tutuştu: "Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesi Ukrayna için bir kayıp"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hızlıca" sonlandırabileceğine dair açıklamalarına tepki göstererek, "Savaşın hızlı sona ermesi, Ukrayna için bir kayıp olurdu." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 00:18 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 00:18
Biden gitti Zelenskiy tutuştu: Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesi Ukrayna için bir kayıp

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ABD Başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hızlıca" bitirebileceğine yönelik yaptığı açıklalar Ukrayna devlet başkanı zenskyi memnun etmedi. Biden döneminde yoğun silah desteği alan Zelensky,, "Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinin (Ukrayna için) bir kayıp olduğuna eminim." açıklamasında bulundu.

TRUMP'IN MESAJI RAHATSIZ ETTİ

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Budapeşte'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ettiğini vurguladı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, savaşı hızlı bir şekilde sonlandırabileceğine dair açıklamalarını değerlendiren Zelenskiy, "Savaşın çabuk sona ermesi konusuna gelince, başkan Trump'ın hızlı bir çözüm istediğine inanıyorum. İstiyor ama bu, bu şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmez." şeklinde konuştu.

SAVAŞIN HIZLI BİR ŞEKİLDE SONA ERMESİNİN (UKRAYNA İÇİN) BİR KAYIP

Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinin Ukrayna için bir "kayıp" anlamına geldiğini vurgulayan Zelenskiy şunları kaydetti:

"Bu nedenle her türlü karara hazırlanmak gerekir. Savaşın adil bir şekilde sona ermesini istiyoruz. Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinin (Ukrayna için) bir kayıp olduğuna eminim. Savaşın hızlı sona erdirilmesi fikrini tanımıyorum, bu konuda Başkan Trump ile henüz konuşmadım."

ZELENSKİY'DEN KUZEY KORE ASKERLERİ UKRAYNA'DA İDDİASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş eğitimi almış 11 bin Kuzey Koreli askerin Rusya'nın Kursk bölgesinde toplandığını bir kez daha tekrarladı. Zelenskiy, bu durumu, savaşın daha fazla can kaybına yol açmaması için müttefiklerini Rusya'ya baskı yapmaya çağırarak gündeme getirdi.

Bazı Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna ordusuna karşı Kursk bölgesinde çatışmalara katıldığını belirten Zelenskiy, bu birliklerin "kayıplar vermeye" başladığını ileri sürdü.

Rus ordusunun yoğun saldırılarının önüne geçebilmek için Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla saldırılar düzenlemesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, bu konuda destek almak amacıyla bugün Avrupalı liderlerle görüştüğünü aktardı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın silah yardımına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, ABD'den söz verilen silahların henüz tamamının ülkesine ulaşmadığını da dile getirdi.

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