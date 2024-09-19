Google’dan sonra sıra Meta’da! Haksız rekabet davasında ceza alacak

Meta'ya haksız rekabet davasında Avrupa'dan bir darbe daha geldi. Meta reklam pazarına hakim olma çabaları iddiasıyla ağır bir AB para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

META'YA AB DARBESİ

AB düzenleyicileri Facebook'un ana şirketinin rakiplerini zayıflatmak amacıyla ücretsiz Marketplace hizmetlerini sosyal ağ ile ilişkilendirdiğini iddia edeceklerini söyledi.

Avrupa Komisyonundan kaynaklar kararın önümüzdeki ay açıklanabileceğini ve bunun, görevden ayrılan Rekabet Kurulu Başkanı Margrethe Vestager'in gözetiminde yürütülen son soruşturmalardan biri olacağını söyledi.

Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, 18 Eylül 2024 tarihinde Washington'daki Capitol Hill'de Senato İstihbarat Komitesi'nin seçim tehditleriyle ilgili oturumunda ifade verdi.

HAKSIZ REKABET, ZORBALIK, TEKELCİLİK

Antitröst soruşturması, rakiplerinin Facebook'un çoğunlukla şirketlerden topladığı verilerden kar elde ederken ücretsiz hizmetler sunarak hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki suçlamalarının ardından 2019'da başlatılmıştı.

Avrupa Komisyonu, Aralık 2022'de Meta'nın çevrimiçi ilan pazarında rekabeti bozduğuna ve işletmelerden ücretsiz olarak erişilen verileri kullanarak kullanıcılara reklam sattığı yönündeki ilk bulgularını sundu.

GELİRİNİN YÜZDE 10'UNU KAYBEDECEK

Meta suçlu bulunursa, 2023'te yaklaşık 135 milyar dolara ulaşan küresel yıllık gelirinin yüzde 10'una kadar cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'ın ekibini AB'nin yürütme organında bir sonraki beş yıllık döngüyü başlatmaya hazırlandığını belirtti.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg

GOOGLE KAYBETTİ SIRA META'DA

Brüksel, birliğin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'nın, arama devinin alışveriş hizmetlerini rakiplerinden üstün tutarak pazar gücünü kötüye kullandığına ve kendisine yasadışı ve haksız bir avantaj sağladığına karar vermesinin ardından, geçtiğimiz hafta Google'a karşı önemli bir antitröst davası kazandı.

AB'nin en üst mahkemesi aynı gün Apple'ın 13 milyar euro tutarında vergi borcu ödemesini emretti ve önceki bir kararı bozdu.