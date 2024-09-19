Fed faizi Kamala Harris için mi düşürdü? Batı basınında ‘ABD ekonomisi çöküyor’ paniği

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini dört yıl sonra ilk kez indirmesinin ardından ABD ve İngiliz basınında panik başladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini dört yıl sonra ilk kez indirmesinin ardından ABD ve İngiliz basınında panik başladı.
BATI BASINI PANİKTE! ABD EKONOMİSİ ÇÖKÜYOR MU?
Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine geri sayım devam ederken ABD ekonomisinin resesyon eşiğinde olduğu belirtiliyordu. Son kararın ardından manşetlerde yeniden çöküş ifadeleri yer almaya başladı.
WSJ: FED'İN AMACI YUMUŞAK ÇÖKÜŞ
Wall Street Journal, Fed Başkanı Jerome Powell için "ABD ekonomisini yumuşak bir şekilde çökertmek için yürüttüğü kampanyada yeni bir aşamaya girdi ve faiz oranlarını çarşamba günü cüretkar bir yarım puanlık indirimle düşürdü" dedi.
İNGİLİZ "İYİYE İŞARET DEĞİL" DEDİ
İngiliz Financial Times'a göre ise ekonomistler Fed'in kararının ekonomiye ilişkin temel endişeleri işaret ettiğini söylüyor. JPMorgan Asset Management'ta küresel piyasa stratejisti olan Jack Manley, "Enflasyonda düşündüğümüzden daha fazla ilerleme kaydediyoruz ancak işgücü piyasasının gerilemeye başladığını ve daha da kötüleşebileceğini düşünüyoruz. Bana göre bu iyi bir işaret değil." şeklinde konuştu.
HER ŞEY KAMALA HARRIS İÇİN Mİ?
ABD'de başkanlık yarışı devam ederken Joe Biden yönetimi ekonomideki gidişat dolayısıyla hedef alınıyor. Biden'dan sonra Demokratların adayı olan Kamala Harris de eleştirilerden nasibini alırken Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump anketlerde ekonomi konusunda öne geçiyor.
İngiliz basını ise Fed'in karaının Kamala Harris yararına olduğuna dikkat çekiyor. Financial Times "Düşen borçlanma maliyetleri, ABD ekonomisinin canlanmasına rağmen yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle seçmenlerin huzursuzluğuyla mücadele eden Demokrat aday Kamala Harris için bir kazanç olacak." ifadelerini kullandı.
FED'DEN DEMOKRAT ATAĞI
The Economist ise "Başkanlık seçimlerinden hemen önce gelen büyük faiz indirimi, Donald Trump'ın, öfkesinin düzenli hedefi olan Fed'in Kamala Harris'e yardım etmeye çalıştığının bir işareti olarak eleştirilerine yol açabilir." ifadesi ile Fed kararının Demokratlara destek olduğunu ve seçimi yönlendirdiğini ima etti.