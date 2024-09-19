Fed faizi Kamala Harris için mi düşürdü? Batı basınında ‘ABD ekonomisi çöküyor’ paniği

Wall Street Journal, Fed Başkanı Jerome Powell için "ABD ekonomisini yumuşak bir şekilde çökertmek için yürüttüğü kampanyada yeni bir aşamaya girdi ve faiz oranlarını çarşamba günü cüretkar bir yarım puanlık indirimle düşürdü" dedi.

İNGİLİZ "İYİYE İŞARET DEĞİL" DEDİ

İngiliz Financial Times'a göre ise ekonomistler Fed'in kararının ekonomiye ilişkin temel endişeleri işaret ettiğini söylüyor. JPMorgan Asset Management'ta küresel piyasa stratejisti olan Jack Manley, "Enflasyonda düşündüğümüzden daha fazla ilerleme kaydediyoruz ancak işgücü piyasasının gerilemeye başladığını ve daha da kötüleşebileceğini düşünüyoruz. Bana göre bu iyi bir işaret değil." şeklinde konuştu.