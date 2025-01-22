Google’dan İsrail’e soykırım için yapay zeka desteği: Yeni belgeler ortaya çıktı

7 Ekim'den bu yana İsrail'e verdiği destekle pek çok kez gündem olan Google'ın İsrail hükümetiyle imzaladığı bir sözleşme daha ortaya çıktı. The Washington Post'un elde ettiği belgelere göre Google çalışanları 7 Ekim'den itibaren şirketin en son yapay zeka teknolojisine İsrail ordusunun erişimini sağlamak için çalışıyor.

Google çalışanları 7 Ekim’den itibaren şirketin en son yapay zeka teknolojisine İsrail ordusunun erişimini sağlamak için çalışıyor, Takvim Fotoğraf Arşivi

GOOGLE'DAN İSRAİL ORDUSUNA SOYKIRIM DESTEĞİ

Şirket içi belgeler, Google'ın, çalışanların İsrail hükümetiyle yapılan bulut bilişim sözleşmesine karşı protestoları sonrasında ülkenin ulusal güvenlik aygıtından kendini uzak tutma çabalarına rağmen İsrail Savunma Bakanlığı'na ve İsrail Savunma Kuvvetleri'ne doğrudan yardım ettiğini gösteriyor.

NIMBUS PROTESTOCULARI İŞTEN ÇIKARILDI

Google, geçen yıl, Filistinlilere zarar veren askeri ve istihbarat programlarına Google teknolojisinin yardım edebileceği endişesiyle Nimbus olarak bilinen sözleşmeye karşı protesto düzenleyen 50'den fazla çalışanını işten çıkardı.

7 EKİM'DEN SONRA ERİŞİM TALEBİ ARTTI

The Washington Post'un elde ettiği belgeler, Hamas militanlarının 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıdan sonraki haftalarda, Google'ın bulut bölümündeki bir çalışanın, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan şirketin yapay zeka teknolojisine daha fazla erişim sağlanması yönündeki talepleri artırdığını gösteriyor.

Google'ın bulut bölümündeki projeleri ayrıntılı olarak açıklayan belgeler, İsrail bakanlığının, müşterilerin kendi verilerine yapay zeka algoritmaları uygulayabilmelerini sağlayan Vertex adlı bir Google hizmetinin kullanımını acilen genişletmek istediğini gösteriyor.

GOOGLE'DAN SONRA HEDEFLERİ AMAZON

Google'dan bir çalışan, şirketin daha fazla erişim sağlamaması halinde ordunun, İsrail hükümetiyle Nimbus sözleşmesi kapsamında çalışan Google'ın bulut rakibi Amazon'a yöneleceği uyarısında bulundu.

SOYKIRIMA YAPAY ZEKA

Kasım 2023 ortasından kalma başka bir belge, çalışanın Savunma Bakanlığı talebini ele almasına yardımcı olduğu için bir iş arkadaşına teşekkür ettiğini gösteriyor. Belgeler, Savunma Bakanlığı'nın Google'ın AI teknolojisini nasıl kullanmayı planladığını veya askeri operasyonlara nasıl katkıda bulunabileceğini tam olarak belirtmiyor.

2024 ilkbahar ve yaz aylarına ait diğer belgeler, Google çalışanlarının IDF için yapay zeka teknolojisine ek erişim talep ettiğini gösteriyor.

GEMİNİ'DEN YAPAY ZEKA DESTEK TALEBİ

İsrail hava saldırılarının Gazze'nin çoğunu moloza çevirdiği bir yıllık Kasım 2024'e kadar, belgeler İsrail ordusunun en son AI teknolojisi için hala Google'a başvurduğunu gösteriyor. Belgelere göre, o ayın sonlarında bir çalışan, belgeleri ve sesleri işlemek için kendi AI asistanını geliştirmek isteyen IDF için şirketin Gemini AI teknolojisine erişim talebinde bulundu.

İsrail ordusu, gözetleme görüntülerinin işlenmesini ve potansiyel askeri hedeflerin seçilmesini hızlandırmak için yıllardır yapay zeka yeteneklerini genişletiyor.