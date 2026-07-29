Google'ın Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında açılan ilk davayı kaybetmesi, teknoloji devini yeni bir hukuki süreçle karşı karşıya bıraktı. Hukuk uzmanlarına göre karar, Avrupa genelinde Google'a karşı açılacak özel tazminat davalarının önünü açarken, şirket toplamda 10 milyar dolara ulaşabilecek tazminat talepleriyle karşılaşabilir.

Google 10 milyar doları bulabilecek dava dalgası ile karşı karşıya (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

SON CEZA 1 MİLYAR $

Google, son yıllarda Avrupa Birliği tarafından rekabet ihlalleri nedeniyle milyarlarca euroluk para cezasına çarptırılmıştı. Son olarak şirket, kendi hizmetlerini öne çıkardığı ve uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları Google Play dışındaki daha uygun fiyatlı seçeneklere yönlendirmesini engellediği gerekçesiyle DMA kapsamında 1 milyar dolarlık yeni bir cezayla karşı karşıya kaldı. Hukukçular, bu kararın devam eden ihlallerin resmi olarak tespit edilmesi anlamına geldiğini ve yeni davalarda önemli bir emsal oluşturacağını değerlendiriyor.