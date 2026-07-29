İran'dan ABD güçlerine balistik füze saldırısı! CENTCOM: Hepsi etkisiz hale getirildi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın bugün TSİ 00.45'te Orta Doğu'daki ABD güçlerine çok sayıda balistik füze fırlattığını açıkladı. Bakanlık, sürpriz nitelikte gerçekleştirilmeye çalışılan saldırıda fırlatılan tüm balistik füzelerin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki ABD güçlerinin ise yüksek hazırlık seviyesinde görevini sürdürdüğünü bildirdi.
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün TSİ 00.45'te İran'dan Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik çok sayıda balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada, saldırının sürpriz nitelikte gerçekleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
TÜM BALİSTİK FÜZELER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yetkililer, fırlatılan tüm balistik füzelerin başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirirken, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin teyakkuz durumunu sürdürdüğü ve yüksek hazırlık seviyesinde görev yaptığı ifade edildi.
İsrail basını ise Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne fırlattığı 4 füzenin engellendiğini söyledi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya