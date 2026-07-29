İran'dan ABD güçlerine balistik füze saldırısı! CENTCOM: Hepsi etkisiz hale getirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün TSİ 00.45'te İran'dan Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik çok sayıda balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada, saldırının sürpriz nitelikte gerçekleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

TÜM BALİSTİK FÜZELER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yetkililer, fırlatılan tüm balistik füzelerin başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirirken, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin teyakkuz durumunu sürdürdüğü ve yüksek hazırlık seviyesinde görev yaptığı ifade edildi.

İsrail basını ise Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne fırlattığı 4 füzenin engellendiğini söyledi.