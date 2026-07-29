Brüksel'de futbolcu Mohammed Fuseini silahlı gaspın hedefi oldu

Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise'de forma giyen Mohammed Fuseini, Brüksel'de gündüz saatlerinde silahlı gasp olayına maruz kaldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi tarafından önü kesilen Ganalı futbolcunun cep telefonu ile saati zorla alındı. Saldırganlar olayın ardından bölgeden kaçarken, Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de yaşanan bu olay güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Union Saint-Gilloise futbolcusu Mohammed Fuseini Brüksel'de silahlı gaspın hedefi oldu, hastaneye kaldırıldı. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.) HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fuseini'yi tedbir amacıyla hastaneye sevk etti. Yapılan kontrollerin ardından 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.