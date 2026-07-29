Brüksel'de futbolcu Mohammed Fuseini silahlı gaspın hedefi oldu
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Union Saint-Gilloise forması giyen Mohammed Fuseini, gündüz saatlerinde silahlı gaspın hedefi oldu. Ganalı futbolcunun cep telefonu ve saati çalınırken, hastanedeki kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise'de forma giyen Mohammed Fuseini, Brüksel'de gündüz saatlerinde silahlı gasp olayına maruz kaldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi tarafından önü kesilen Ganalı futbolcunun cep telefonu ile saati zorla alındı.
Saldırganlar olayın ardından bölgeden kaçarken, Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de yaşanan bu olay güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fuseini'yi tedbir amacıyla hastaneye sevk etti. Yapılan kontrollerin ardından 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
Union Saint-Gilloise Kulübü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz pazar gününe ait görüntüler son derece sarsıcı." ifadelerine yer verdi. Kulüp ayrıca, sağlık kontrolleri tamamlanan Fuseini'nin yeniden antrenmanlara başladığını duyurdu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Belçika polisi, silahlı gasp olayının ardından kaçan 5 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Metinde şüphelilerin kimliklerine veya yakalanmalarına ilişkin yeni bir bilgiye yer verilmedi.