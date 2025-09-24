PODCAST CANLI YAYIN

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Filistin çıkışı: İki devletli çözümü destekliyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 80’inci Genel Kurulu’nda konuştu. Macron, kolektif çok taraflılığa geri dönüşün sağlanması için uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Çatışmaların arttığı bir dönemde insan hakları ihlallerinin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Bizim görevimiz, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini sağlamaktır” dedi.

Ukrayna ve Fransa'nın barıştan yana olduğunu kaydeden Macron, Rusya'nın bir daha saldırmamasını sağlamak için yaklaşık 35 ülkeden oluşan Gönüllüler Koalisyonu'nu kurduklarını belirtti.

NEW YORK DEKLARASYONU

Macron, BM kapsamında önceki gün yapılan Filistin konulu konferansta, 'Gazze'deki savaşı sona erdirmek, İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletli çözümü korumak, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak, çok sayıda hayatı kurtarmak için güvenilir bir barış planı benimsediklerini' ifade ederek, pek çok ülkenin New York Deklarasyonu'nu imzaladığını kaydetti.

Macron, kolektif çok taraflılığa geri dönüşün sağlanması için uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İsrail'i tanıyan bir Filistin Devleti'ne, Filistin Devleti'ni tanıyan bir İsrail devletine giden yolu açmak için el ele verdik. Bölgede henüz bunu yapmamış tüm devletlerin, aslında barışa giden bir yol olan bu karşılıklı tanıma yoluyla İsrail devletini tanımalarını umuyoruz" diye konuştu.

