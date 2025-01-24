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Golan Tepeleri’nde sessiz sedasız ilhak uydu görüntülerinde! İsrail inşaata başladı

İsrail Golan Tepeleri’nde sessiz sedasız ilhak çalışmaları yapıyor. Suriye ile ateşkes kapsamında silahtan arındırılan bölgeye asker konuşlandıran İsrail’in bölgede inşaat çalışmaları yaptığı ortaya çıktı. 1 Ocak’tan bu yana inşaata devam eden İsrail ordusunun 21 Ocak’ta bölgede çekilen görüntülerinde büyük değişiklikler fark edildi. İşte Golan Tepeleri’nde İsrail ilhakının kanıtları…

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 11:40 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 12:08
Golan Tepeleri’nde sessiz sedasız ilhak uydu görüntülerinde! İsrail inşaata başladı

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    İsrail Gazze ve Lübnan'ın ardından aralık ayında Suriye'yi de hedef almaya başladı ve siyonist orduyu Golan Tepeleri'ne konuşlandırdı. BBC Verify tarafından yayımlanan yeni uydu görüntüleri, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde inşaat çalışmaları sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

    İsrail ordusu Golan Tepeleri'nde, 29.12.2024, Reutersİsrail ordusu Golan Tepeleri'nde, 29.12.2024, Reuters

    GOLAN TEPELERİ'NDE İLHAK

    BBC Verify tarafından elde edilen görüntüde, Ayrım Alanı (AoS) olarak bilinen bölgenin 600 metreden daha iç kısmında inşaat çalışmaları yapıldığı görülüyor.

    21 Ocak'ta çekilen görüntülerde, temizlenen alanda yeni yapılar ve kamyonlar görülüyor, (Bu fotoğraf BBC Verify'dan alınmıştır)21 Ocak'ta çekilen görüntülerde, temizlenen alanda yeni yapılar ve kamyonlar görülüyor, (Bu fotoğraf BBC Verify'dan alınmıştır)

    İSRAİL'İN ALFA HATTI'NI GEÇMESİ YASAKTI

    İsrail'in Suriye ile 1974'te imzaladığı ateşkes anlaşmasının şartlarına göre, İsrail ordusunun AoS'nin batı ucundaki Alfa Hattı'nı geçmesi yasaklanmıştı.

    21 Ocak'ta çekilen görüntülerde, temizlenen alanda yeni yapılar ve kamyonlar görülüyor.

    İsrail ordusuna ait tankların, Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı Al Hamadyeh bölgesindeki hareketliliği görüntülendi, 16.01.2025, AAİsrail ordusuna ait tankların, Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı Al Hamadyeh bölgesindeki hareketliliği görüntülendi, 16.01.2025, AA

    1 OCAK'TAN BERİ İNŞAAT HALİNDELER

    BBC inşaatın bu yılın başlarında başladığına dikkat çekerken düşük çözünürlüklü görüntülerde ise 1 Ocak'tan bu yana şantiyede kademeli bir gelişme kaydedildiğine dikkat çekiyor.

    İsrail ordusu 1 Ocak'tan bu yana Golan Tepeleri'nde inşaat çalışmaları yapıyor, (Bu fotoğraf BBC Verify'dan alınmıştır)İsrail ordusu 1 Ocak'tan bu yana Golan Tepeleri'nde inşaat çalışmaları yapıyor, (Bu fotoğraf BBC Verify'dan alınmıştır)

    KAMYONLAR, EKSVATÖRLER, BULDOZERLER

    Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yeni bir yol veya parkurun, İsrail topraklarına doğru uzanan mevcut bir yolla birleştiği görülüyor. Suriyeli bir gazetecinin 20 Ocak'ta paylaştığı drone fotoğraflarında, olay yerinde kamyonlar, ekskavatörler ve buldozerler görülüyor.

    Janes savunma istihbarat şirketinin Orta Doğu uzmanı Jeremy Binnie İsrail'in sessiz sedasız ilhakı hakkında BBC'ye konuştu ve "Fotoğrafta köşelere vinçle yerleştirilecekleri varsayılan dört adet prefabrik nöbet noktası görünüyor, yani burası en azından geçici bir varlık göstermeyi planladıkları bir yer." ifadelerini kullandı.

    İsrail ordusuna ait tankların, Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı Al Hamadyeh bölgesindeki hareketliliği görüntülendi, 16.01.2025, AAİsrail ordusuna ait tankların, Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı Al Hamadyeh bölgesindeki hareketliliği görüntülendi, 16.01.2025, AA

    TAMPON BÖLGEDE İSRAİL GÜÇLERİ

    BBC daha önce tampon bölge içerisinde yer alan ve yeni inşaata yaklaşık 5,5 kilometre uzaklıktaki Majdal Şems kasabası yakınlarındaki askeri güçleri görüntülemişti.

    Kasım ayında uydu görüntüleri ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tampon bölgenin batı tarafında, Jubata el-Haşab'ı da geçerek Alfa Hattı'nı takip eden bir hendek inşa ettiğini ortaya çıkarmıştı.

    İsrail ordusu Golan Tepeleri'nde, 25.12.2024, Reutersİsrail ordusu Golan Tepeleri'nde, 25.12.2024, Reuters

    Suriye'de aralık ayında diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , güçlerine Golan Tepeleri'ne girme emri vermiş ve "Sınırımıza hiçbir düşman gücün yerleşmesine izin vermeyeceğiz" demişti.

    Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye sınırındaki inşaat faaliyetlerinin ateşkes anlaşmasının "ağır ihlalleri" anlamına geldiğini belirtmişti.

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