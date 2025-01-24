Rusya Ukrayna’yı hedef aldı! Kiev’de 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i İHA'larla hedef aldı. Rus yapımı insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gece yarısı Kiev'in merkezinde meydana gelen saldırıda İHA parçalarının iki erkek ve bir kadının ölümüne ve bir apartman binasının, sekiz evin, ticari binaların ve birkaç arabanın hasar görmesine neden olduğunu söyledi.

Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i İHA’larla hedef aldı, AFP

RUSYA "UKRAYNA 121 İHA GÖNDERDİ" DEMİŞTİ

Saldırı, Rus yetkililerin ülkenin hava savunma sistemlerinin Ukrayna tarafından fırlatılan 121 insansız hava aracını yakalayıp imha ettiğini söylemesinin ardından gerçekleşti. Savunma bakanlığı Telegram'da yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarının yedisi Moskova ve yakındaki bölge olmak üzere 13 Rus bölgesinde düşürüldüğünü söyledi.

Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i İHA’larla hedef aldı, AFP

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentin çeşitli noktalarında insansız hava araçlarının (İHA) ele geçirildiğini söyledi.

Rus haber ajansları, federal havacılık ajansının, operasyonları askıya aldıktan sonra iki Moskova havalimanının (Vnukovo ve Domodedovo) uçuşları yönettiğini söylediğini aktardı. Altı uçuş diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıların hedef aldığı diğer bölgeler arasında Kursk, Bryansk, Belgorod ve Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası da yer alıyor.