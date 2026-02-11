Hidrojen bombasından nükleer reaktöre: Ay’da bir kaza olursa astronotları ne bekliyor?

(Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Ay Üsleri İçin Daha Güçlü Enerji Kaynağı

Ay'da kalıcı bir üs kurmak, mevcut RTG sistemlerinden çok daha fazla enerji gerektiriyor. Bu nedenle NASA, küçük ölçekli fisyon reaktörlerine yönelmiş durumda. 2018 yılında testleri tamamlanan "Kilopower" projesi bunun en somut örneği.Yaklaşık bir tuvalet kâğıdı rulosu büyüklüğündeki bu uranyum yakıtlı reaktör, küçük ama sürekli bir güç üretme kapasitesine sahip. NASA'ya göre dört Kilopower ünitesi, Ay'daki bir yerleşkenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.

Her ne kadar "nükleer reaktör" ifadesi kamuoyunda endişe yaratsa da bu sistemler düşük zenginleştirilmiş uranyum ve pasif güvenlik mekanizmalarıyla tasarlanıyor. Yani aktif müdahale olmadan da kendi kendini güvenli biçimde soğutabilecek şekilde geliştiriliyor.