Aliyev ve Paşinyan Bişkek'te bir araya geldi: Barış süreci, ticaret ve TRIPP için yeni adımlar görüşüldü

Görüşmenin ardından yayımlanan açıklamada Aliyev ve Paşinyan'ın kalıcı barışın güçlendirilmesi ve devletlerarası ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla doğrudan ikili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. İki lider, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamındaki görüşmede barış süreci, ekonomik ilişkiler ve bölgesel bağlantı projelerini ele aldı.

Görüşmede Aliyev ile Paşinyan'ın Washington'da imzaladığı Ortak Bildiri ile "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Barışın ve Devletlerarası İlişkilerin Tesisi Hakkında Anlaşma" nın üzerinde mutabık kalınan metninin paraflanmasının tarihi önemi vurgulandı. Washington'daki ortak bildiri ve sürece ilişkin bilgiler Beyaz Saray tarafından da doğrulanıyor.

Aliyev ve Paşinyan Bişkek'te barış gündemiyle bir araya geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Bişkek'te barış ve iş birliği mesajı verildi.

TİCARET VE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Aliyev ve Paşinyan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de görüştü.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatı, üçüncü ülkelerden gelen tahıl ve diğer ürünlerin Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a transit geçişi ile iki ülke arasında ticari ilişkilerin kurulması, görüşmede barış sürecinin somut sonuçları arasında gösterildi.

Liderler iş dünyaları arasındaki temasları memnuniyetle karşılarken karşılıklı faydaya dayalı ekonomik, ticari ve enerji iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdi.



SINIR KOMİSYONLARINA VURGU

Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının delimitasyonuna ilişkin devlet komisyonlarının çalışmaları da gündeme geldi. Taraflar, ilgili komisyonların iki ülke arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.

TRIPP İÇİN YENİ ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Aliyev ve Paşinyan'ın gündemindeki başlıklardan biri de "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" (TRIPP) oldu.

Liderler, Washington Barış Zirvesi'nin sonuçlarından biri olarak tanımlanan TRIPP'in hayata geçirilmesine yönelik yeni pratik adımları ve güzergah boyunca bağlantı projelerini görüştü.

Parlamenterler ile sivil toplum temsilcileri arasındaki güven artırıcı temasların sürdürülmesi de görüşmede olumlu karşılandı.

Aliyev ve Paşinyan, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, barış gündeminin ilerletilmesi ve devletlerarası ilişkilerin normalleştirilmesi için doğrudan temasları sürdürme konusunda anlaştı.

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