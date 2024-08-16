SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Filistin'de yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir köye saldırdı: 1 kişiyi öldürüp evleri ateşe verdi!

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentindeki bir köye yaptıkları baskın sırasında bir Filistin vatandaşını öldürdü, Filistinlilere ait evleri ve arabaları ateşe verdi. İşte o görüntüler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 00:17 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 00:44
Filistin’de yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da bir köye saldırdı: 1 kişiyi öldürüp evleri ateşe verdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'daki Kalkilya kentinin doğusunda yer alan Cit köyüne silah ve molotof kokteylleriyle saldırdı. Yasa dışı yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ve arabalarını ateşe verirken görüntülendi.

Filistin'de işgalci zulmü!

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan kalabalık bir grubun, Kalkilya'nın Cit Köyü'ne saldırdığını, köy sakinlerine gerçek mermilerle ateş açtığını, evlere taş attığını, Filistinlilerin çok sayıda ev ve arabasını ateşe verdiğini söyledi.

FİLİSTİNLİLERİN EV VE ARABALARINI ATEŞE VERDİLER!

İsrail ordusunun saldırgan Yahudi yerleşimcilere koruma sağladığı ve sivil savunma araçlarının köye girmesini engellediğini belirtildi. Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait 4 ev ve 6 arabayı ateşe verdiği, köy sakinlerine ve mülklerine taş ve molotof kokteyli attığı kaydedildi.


Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçek mermiyle açtığı ateşte bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, başka bir Filistinlinin göğsünden ağır şekilde yaralandığı ve Nablus'taki bir devlet hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

İSRAİL, ÖLDÜRMEYE DOYMUYOR!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 633 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA