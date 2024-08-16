Filistin’de yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da bir köye saldırdı: 1 kişiyi öldürüp evleri ateşe verdi!

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'daki Kalkilya kentinin doğusunda yer alan Cit köyüne silah ve molotof kokteylleriyle saldırdı. Yasa dışı yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ve arabalarını ateşe verirken görüntülendi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan kalabalık bir grubun, Kalkilya'nın Cit Köyü'ne saldırdığını, köy sakinlerine gerçek mermilerle ateş açtığını, evlere taş attığını, Filistinlilerin çok sayıda ev ve arabasını ateşe verdiğini söyledi.

FİLİSTİNLİLERİN EV VE ARABALARINI ATEŞE VERDİLER!

İsrail ordusunun saldırgan Yahudi yerleşimcilere koruma sağladığı ve sivil savunma araçlarının köye girmesini engellediğini belirtildi. Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait 4 ev ve 6 arabayı ateşe verdiği, köy sakinlerine ve mülklerine taş ve molotof kokteyli attığı kaydedildi.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçek mermiyle açtığı ateşte bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, başka bir Filistinlinin göğsünden ağır şekilde yaralandığı ve Nablus'taki bir devlet hastanesine kaldırıldığı bildirildi.