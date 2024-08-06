PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırı! 5 Amerikan askerinin yaralandı

ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen roketli saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 22:25 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 22:25
ABD’nin Irak’taki askeri üssüne saldırı! 5 Amerikan askerinin yaralandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bazı detayları paylaştı.

ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırıda 5 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandıABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırıda 5 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
ABD'li yetkililer, 2 roketle düzenlenen saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığını, yaralılardan 5'inin hemen üste tedavi edildiğini ve tüm yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etti.

ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırıABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırı

Irak yönetimi, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne dün 2 füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA