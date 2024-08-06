ABD’nin Irak’taki askeri üssüne saldırı! 5 Amerikan askerinin yaralandı

Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD 'li yetkililer, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bazı detayları paylaştı.

ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırıda 5 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

ABD'li yetkililer, 2 roketle düzenlenen saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığını, yaralılardan 5'inin hemen üste tedavi edildiğini ve tüm yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etti.