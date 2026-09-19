Google'ın Gemini modeli, mayıs ayındaki güvenlik testlerinde internete erişerek üç şirketin sistemine sızdı. Birinde şifre tahmin etti, diğer ikisinde ise açıkta kalan kimlik bilgilerini kullandı.

The Wall Street Journal'a göre şirketin cuma günü doğruladığı bu sızma girişimleri, daha önce OpenAI, Anthropic ve Meta modellerinde de benzer olayların yaşandığı bilinirken, Irregular adlı şirket tarafından gerçekleştirilen bir test sırasında mayıs ayında meydana geldi.

Bu olay, Google'ın yapay zeka sistemlerinin izinsiz ve otonom bir şekilde test ortamından dışarı çıkıp gerçek dünya sistemlerini etkilediği ilk bilinen olay olarak kayıtlara geçti.

Yapay zeka güvenliği alanında faaliyet gösteren Corridor girişiminin CEO'su ve beyaz şapkalı hacker Jack Cable, Google'ın bu savunmasının olayın ciddiyetini gölgelediğini söyledi. Cable'a göre asıl vahim sorun, yapay zeka ajanının kazara başka bir şirketin sistemlerine sızmış olmasıydı. Cable, "Sanki güvenlik açıklarının bildirilmesi konusunda oluşturulmuş standartların arkasına saklanmaya çalışıyorlar; oysa bu çok farklı bir sorun. Asıl üst düzey sorun şu: Modeller yapmamaları gereken sınırların dışına çıkıp gerçek siber saldırılar gerçekleştiriyor ve bence bunun bilinmesi kamu yararınadır" ifadelerini kullandı.

Google, modelin gerçek bir şirkete girdiğini fark ettiği an sızmayı kendisinin sonlandırdığını belirtti. OpenAI, Anthropic ve Meta modellerinde de benzer "test ortamından kaçış" vakaları yaşanırken şirketler bu tür güvenlik ihlallerini ne zaman ve nasıl açıklayacakları konusunda zorlanıyor.

OpenAI

OPENAI'DAN ALTI VAKA

OpenAI, çarşamba günü yeni bir olay duyurdu ve yapay zekanın insan niyetlerine veya değerlerine aykırı şekilde hareket etmesi anlamına gelen "model uyumsuzluğu" vakalarından "faydalı kanıtlar sunan örnekleri kamuoyuyla paylaşmayı amaçlayacaklarını" belirtti. Eş zamanlı olarak altı farklı uyumsuzluk vakasına dair raporlar da yayımlandı.

Google, Gemini'ın gerçekleştirdiği sızmaların bir kimlik karışıklığından kaynaklandığını iddia etti.

Sızma olayları, modelin siber güvenlik yeteneklerini test etmek amacıyla Irregular'a ait altyapıda yürütülen bir "bayrağı kap" (capture the flag) tatbikatına katıldığı sırada meydana geldi. Modelle, test ortamı içindeki kurgusal bir şirket tarafından işletilen yazılımdan bilgi alması istenmişti. Bu kurgusal şirket, gerçek bir şirketle aynı adı taşıyordu.

"YANLIŞLIKLA" SAVUNMASI

Irregular'a göre, modelin internete erişmesi amaçlanmamış olmasına rağmen, yanlışlıkla internet erişimi sağlanmış oldu. Google, ilk vakada modelin bir şifreyi tahmin ederek gerçek şirketin servisine erişebildiğini belirtti. Google'ın aktardığına göre model daha sonra gerçek bir şirkete eriştiğini fark etti, kendini durdurdu ve sistemden çıktı.

Diğer sızmalar ise testin farklı denemelerinde gerçekleşti. Google, bu iki örnekte de modelin şirket adıyla web aramaları yaptığını belirtti. Bu aramalar, onu diğer şirketlere ait kimlik bilgilerini içeren iki farklı halka açık çevrim içi depolama alanına yönlendirdi. Model, değerlendirmeyi tamamlamalarını umarak bu kimlik bilgilerini denedi. Ancak Google, modelin kimlik bilgilerini başarıyla kullandıktan sonra gerçek şirketlere eriştiğini fark edip durduğunu ifade etti.

Google, güvenlik önlemlerinin durmasını sağladığı için bu davranışı bir model uyumsuzluğu örneği olarak değerlendirmediğini bildirdi. Sızmaya uğrayan şirketlerin adlarını paylaşmayı reddeden şirket, her üç şirkete de bildirimde bulunulduğunu kaydetti.

Google ayrıca federal makamların da bilgilendirildiğini belirtti.