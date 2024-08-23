Gelirlerinde ciddi düşüş olan Starbucks yeni CEO transfer etti! Yeni isim işine haftada 3 gün şirket jetiyle gidecek

İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'a başkan ve CEO olarak atanan Brian Niccol, California'daki evinden Washington Seatte'daki genel merkeze şirket uçağıyla gidip geleceğinin ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu. The Guardian'ın haberine göre; Starbucks'ın iş teklifi mektubunda, Niccol'un evinden çalışmaya devam edebileceği ancak görevde kaldığı süre boyunca gerekli olduğu ölçüde genel merkeze de gelmek zorunda olduğu ifade edildi. Mektupta, genel merkeze yapacağı seyahatler için şirketin uçağını kullanma hakkına sahip olacağı belirtildi. Niccol'un 1600 kilometre için özel uçak kullanacağının ortaya çıkmasının ardından eleştiriler başladı. Sosyal medya kullanıcıları, çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla Starbucks'ın plastik yerine kağıt pipet kullanmaya başlamasına işaret ederek, Niccol'un özel uçak kullanmasını 'ikiyüzlülük' olarak niteledi. Bir Starbucks sözcüsü, Niccol'un haftada en az üç gün Seattle ofisinden çalışmasının beklendiğini söylemişti.



9 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri, yeni yönetici olarak Chipotle CEO'su Brian Niccol'u seçti. 50 yaşında olan Niccol, 9 Eylül'de yeni görevine başlayacak.