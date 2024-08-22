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İsrail askerlerinden Tulkerim’de evi kurşunlanan Filistinli’ye şok yanıt: “Evin güzeldi ama, üzgünüz”

İsrail askerlerinin Tulkerim’de düzenlediği baskında, Filistinli Ahmed Nasr’ın evi kurşunlandı. Askerler, evin kullanılamaz hale gelmesinin ardından Nasr’a “Ev güzeldi ama şu an kullanılamaz, üzgünüz” diyerek şok edici bir yanıt verdi. Olayda Nasr’ın eşi ve çocukları kurtulurken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 23:30 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 23:55
İsrail askerlerinden Tulkerim’de evi kurşunlanan Filistinli’ye şok yanıt: Evin güzeldi ama, üzgünüz

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği baskında, Ektaba ilçesinde yaşayan Ahmet Nasr'ın evi kurşun yağmuruna tutuldu. Askerler, kullanılamaz hale gelmesinin ardından Nasr'a, "Ev güzeldi ama şu an kullanılamaz halde, üzgünüz" şeklinde bir mesaj verdi.

KURŞUNLARIN HEDEFİNDEN SON ANDA KURTULDULAR

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Nasr, eşi ve 3 yaşındaki ikizleriyle birlikte evde bulundukları sırada kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtulduklarını belirtti.

"KURŞUN SESLERİNE UYANDIK"

Sabah evin dört bir yanından gelen kurşun sesleriyle uyandıklarını belirten Nasr," Yaklaşık 40 dakika boyunca eşim ve çocuklarımla birlikte yatağın altından çıkamadık. Ne oluyor? diye birkaç kez bağırdım ama nafile. Babamın evin önüne park ettiği otomobil Energa anti-tank füzesiyle vuruldu ve tamamen yandı." dedi.

"EVİN GÜZELDİ AMA ÜZGÜNÜZ"

İsrail askerlerinin evde "aranan" bir kişinin olduğunu iddia ederek yaptıkları arama sonucu, kendisi, eşi ve çocuklarından başka kimseyi bulamadıklarını ifade eden Nasr, "Evim kullanılamaz halde, her yer kurşunlandı, babamın otomobili yandı, İsrail askeri de bana 'üzgünüz' diyor," şeklinde konuştu.

3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği baskında, Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı. İsrail ordusunu insansız hava aracıyla bombaladığı bir evde 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI BİTMİYOR

7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 640 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılar ve Batı Şeria'daki baskınlar da artarak devam ediyor.

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