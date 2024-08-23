Kamala Harris başkan adaylığını resmen kabul etti! Çelişkili Gazze açıklaması şaşkına çevirdi

İlk olarak eşi Douglass Emhoff ve ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Harris hayatı, kariyeri ve kendisini başkan adaylığına taşıyan sürece değinerek 19 yaşında Hindistan'dan ABD'ye gelen annesi Shyamala Harris'ten ilham aldığını söyledi. "Beni buraya getiren yol hiç şüphesiz beklenmedikti. Ama ben beklenmedik yolculuklara yabancı değilim" diyen Harris, "Annem Shyamala Harris'in de kendi yolculuğu vardı. Onu her gün özlüyorum, özellikle de şimdi. Bu gece bana baktığını ve gülümsediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Mutlu bir çocukluk geçirdiğini anlatan Harris, annesi ve babası tarafından insan hakları, eşitlik ve sivil toplum gibi konulara hassas bir birey olarak yetiştirildiğini vurguladı.