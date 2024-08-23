Kamala Harris başkan adaylığını resmen kabul etti! Çelişkili Gazze açıklaması şaşkına çevirdi

Konuşmasında birlik mesajları veren Harris, "Bu seçimle birlikte ulusumuz, geçmişin acımasızlığını, kinciliğini ve bölücü savaşlarını geride bırakmak için çok değerli, kısa süreli bir fırsata sahip oldu" ifadelerini kullandı.
"Herhangi bir partinin ya da hizbin üyeleri olarak değil, Amerikalılar olarak ileriye doğru yeni bir yol çizmek için bir şans var" diyen Harris, "Bu geceyi izleyenler arasında çeşitli siyasi görüşlere sahip insanlar olduğunu biliyorum. Ve şunu bilmenizi istiyorum. Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum" şeklinde konuştu.
ABD halkını en yüksek hedefler etrafında birleştiren bir başkan olacağını ifade eden Harris, "Liderlik eden ve dinleyen, gerçekçi, pratik ve sağduyulu, her zaman Amerikan halkı için savaşan bir başkan olacağım" dedi.
ADAYLIĞI KABUL ETTİ
Konuşması sırasında Demokrat Parti başkan adaylığını kabul ettiğini ilan eden Harris, "Halk adına, parti, ırk, cinsiyet ya da büyükannenizin konuştuğu dil ne olursa olsun her Amerikalı adına, annem ve kendi beklenmedik yolculuğuna çıkmış herkes adına, birlikte büyüdüğüm insanlar gibi Amerikalılar adına, çok çalışan, hayallerinin peşinden koşan ve birbirini kollayan insanlar adına, hikayesi ancak dünyanın en büyük ulusunda yazılabilecek herkes adına, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı adaylığınızı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.
TRUMP'A ELEŞTİRİ
Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı sert şekilde eleştiren Harris, Trump için "Pek çok açıdan ciddiyetsiz bir adam" dedi. "Ancak, Donald Trump'ı yeniden Beyaz Saray'a oturtmanın sonuçları son derece ciddi olur" uyarısında bulunan Harris, "Sahip olacağı gücü düşünün. Özellikle de ABD Yüksek Mahkemesi'nin cezai kovuşturmadan muaf olacağına hükmetmesinden sonra" şeklinde konuştu.
Trump'a başkanlığı dönemindeki icraatları üzerinden yüklenen Harris, "Geri dönmeyeceğiz. Donald Trump'ın sosyal güvenlik katkılarını kesmeye çalıştığı günlere geri dönmeyeceğiz. Uygun bakım yasasından kurtulmaya çalıştığı, sigorta şirketlerinin anlaşma koşullarını reddedebildiği zamana geri dönmeyeceğiz. Devlet okullarımızı finanse eden Eğitim Bakanlığı'nı ortadan kaldırmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Başkan seçilmesi halinde izleyeceği sosyal ve ekonomik politikalar hakkında ipuçları veren Harris, güçlü bir orta sınıfın Amerika'nın başarısı için her zaman kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. "Bu orta sınıfı inşa etmek başkanlığımın belirleyici hedeflerinden biri olacak" diyen Harris, "Bu benim için kişisel bir mesele. Orta sınıf benim geldiğim yerdir" diye konuştu.
İSRAİL'E AÇIK DESTEK
Konuşmasında dış politika hedeflerine de değinen Harris, Gazze'deki savaşı durdurmaya çalıştıklarını söyledi. "Gazze'deki savaşla ilgili olarak Başkan Biden ve ben gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü şimdi bir rehine anlaşması ve ateşkes anlaşması yapmanın tam zamanı" diyen Harris, "Açık konuşmama izin verin. İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman savunacağım ve İsrail'in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını sağlayacağım" ifadelerini kullandı.