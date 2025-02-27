SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Donald Trump KGB ajanı mı? Eski ajanlar ortaya attı Batı basını servis etti

ABD ile Avrupa arasında soğuk savaş devam ediyor. Başkan Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i hedef alması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasları derken ABD-Avrupa hattında kriz had safhaya ulaştı. Son olarak Kazakistan'ın eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Alnur Mussayev ve ardından Fransa'da yaşayan bir diğer eski KGB görevlisi Sergei Zhyrnov Trump’ın KGB ajanı olduğunu iddia etti. Batı basını ise Trump hakkındaki iddiayı dünyaya servis etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 17:09 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 17:09
Donald Trump KGB ajanı mı? Eski ajanlar ortaya attı Batı basını servis etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hedef alan sözleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile peş peşe temasları derken ABD-Avrupa hattında kriz her geçen gün daha da tırmanıyor.

TRUMP HAKKINDA FLAŞ İDDİA

Batı basını Trump'ı Putin ile iş birliği yapmakla suçlarken ABD Başkanı hakkında gündeme damga vuracak bir iddia geldi.

Trump Bizi becermek için kuruldu dedi AB’ye vergi getirdi! Gerilim arttı Rubio-Kallas görüşmesi iptalTrump Bizi becermek için kuruldu dedi AB’ye vergi getirdi! Gerilim arttı Rubio-Kallas görüşmesi iptal

BATI BASINI SERVİS ETTİ

Kazakistan'ın eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Alnur Mussayev, Facebook'ta paylaştığı bir mesajda, Donald Trump'ın 40 yaşındaki emlak kralının ilk kez Moskova'yı ziyaret ettiği 1987 yılında KGB tarafından işe alındığını iddia etti. Batı basını ise söz konusu iddiayı son dakika koduyla duyurdu.

Mussayev hiçbir kanıt sunmasa da Trump'ın dosyasının Putin'in elinde olduğunu iddia ediyor.

Trump Bizi becermek için kuruldu dedi AB’ye vergi getirdi! Gerilim arttı Rubio-Kallas görüşmesi iptalTrump Bizi becermek için kuruldu dedi AB’ye vergi getirdi! Gerilim arttı Rubio-Kallas görüşmesi iptal
Trump "Bizi becermek için kuruldu" dedi AB'ye vergi getirdi! Gerilim arttı Rubio-Kallas görüşmesi iptal

TRUMP KGB AJANI MI?

Trump'ın KGB ajanı olduğuna ilişkin ilk iddia Mussayev'den gelmiyor. Birkaç yıl önce, şu anda Washington, DC'de ikamet eden eski bir KGB binbaşısı olan Yuri Shvets, Craig Unger'in en çok satan kitabı "American Kompromat: How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power, and Treachery" için temel kaynaklardan biri olarak görev yaptı.

Mussayev iddiasını ortaya attıktan hemen sonra, Fransa'da yaşayan bir diğer eski KGB görevlisi, Sergei Zhyrnov, Ukraynalı bir gazeteciyle yaptığı röportajda iddiaları kesin bir şekilde destekledi.

"7/24 KGB AJANLARIYLA SARILIYDI"

Zhyrnov'a göre Trump'ın etrafı, taksi şoföründen otel odasındaki hizmetçiye kadar herkes dahil olmak üzere 7/24 KGB ajanları tarafından sarılmış olmalıydı. Zhyrnov, Trump'ın her hareketinin kaydedilmiş ve belgelenmiş olacağını ve ya bir "bal tuzağına" yakalanmış ("Tüm dövizli fahişeler KGB'liydi - yüzde yüz" dedi) ya da Sovyet başkentinde bir otel inşa etme fikrini tanıtmak için Moskova şehir yetkililerine rüşvet verirken kaydedilmiş olabileceğini söyledi.

TEK BİR KANIT YOK

Trump ile ilgili iddialar ortaya atan KGB ajanlarından hiçbiri kanıt sunamadı.

Ajanlar herhangi bir kanıt sunamazken iddiaları dünyaya Batı basını servis etti.

Barış masasını kurduk: ABD ve Rusya heyetleri İstanbulda görüştü | Başkan Erdoğan işaret etmişti: İdeal ev sahibiyizBarış masasını kurduk: ABD ve Rusya heyetleri İstanbulda görüştü | Başkan Erdoğan işaret etmişti: İdeal ev sahibiyiz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | DEM heyeti İmralı’nın çağrısını okuyor! Teröristbaşı PKK’yı lağvedecek bildiriyi bizzat kaleme aldı... O anın fotoğrafı paylaşıldı
Putin’den son dakika açıklaması: İstanbul’daki Rusya-ABD teması umut veriyor
Binance
Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI İZLE
Ekrem İmamoğlu’ndan tehdit ve itiraf gibi sözler: CHP adına operasyon yapacak paralel bir klik mi var?
Barış masasını kurduk: ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüştü | Başkan Erdoğan işaret etmişti: İdeal ev sahibiyiz
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı
Fenerbahçe’den İtalya çıkarması! Mourinho transfer için kararını verdi
İmamoğlu’nun Ankara’daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş’tan ön seçim resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde
Galatasaray’a transferde müjdeli haber! Dünya devinden onay çıktı
Trump Bizi becermek için kuruldu dedi AB’ye vergi getirdi! Gerilim arttı Rubio-Kallas görüşmesi iptal
Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?
MSB’den komutanları tehdit eden Özgür Özel’e tepki: Yasal haklar kullanılacak
Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu? Cenaze töreni düzenleyip helva kavurdular iddiası şoke etti! Müge Anlı CD’ye ulaştı
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı! İmamoğlu’nun yalanı çürüdü
ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde!Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...