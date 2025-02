ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hedef alan sözleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile peş peşe temasları derken ABD-Avrupa hattında kriz her geçen gün daha da tırmanıyor.

TRUMP HAKKINDA FLAŞ İDDİA

Batı basını Trump'ı Putin ile iş birliği yapmakla suçlarken ABD Başkanı hakkında gündeme damga vuracak bir iddia geldi.

BATI BASINI SERVİS ETTİ

Kazakistan'ın eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Alnur Mussayev, Facebook'ta paylaştığı bir mesajda, Donald Trump'ın 40 yaşındaki emlak kralının ilk kez Moskova'yı ziyaret ettiği 1987 yılında KGB tarafından işe alındığını iddia etti. Batı basını ise söz konusu iddiayı son dakika koduyla duyurdu.

Mussayev hiçbir kanıt sunmasa da Trump'ın dosyasının Putin'in elinde olduğunu iddia ediyor.

TRUMP KGB AJANI MI?

Trump'ın KGB ajanı olduğuna ilişkin ilk iddia Mussayev'den gelmiyor. Birkaç yıl önce, şu anda Washington, DC'de ikamet eden eski bir KGB binbaşısı olan Yuri Shvets, Craig Unger'in en çok satan kitabı "American Kompromat: How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power, and Treachery" için temel kaynaklardan biri olarak görev yaptı.

Mussayev iddiasını ortaya attıktan hemen sonra, Fransa'da yaşayan bir diğer eski KGB görevlisi, Sergei Zhyrnov, Ukraynalı bir gazeteciyle yaptığı röportajda iddiaları kesin bir şekilde destekledi.

"7/24 KGB AJANLARIYLA SARILIYDI"

Zhyrnov'a göre Trump'ın etrafı, taksi şoföründen otel odasındaki hizmetçiye kadar herkes dahil olmak üzere 7/24 KGB ajanları tarafından sarılmış olmalıydı. Zhyrnov, Trump'ın her hareketinin kaydedilmiş ve belgelenmiş olacağını ve ya bir "bal tuzağına" yakalanmış ("Tüm dövizli fahişeler KGB'liydi - yüzde yüz" dedi) ya da Sovyet başkentinde bir otel inşa etme fikrini tanıtmak için Moskova şehir yetkililerine rüşvet verirken kaydedilmiş olabileceğini söyledi.

TEK BİR KANIT YOK

Trump ile ilgili iddialar ortaya atan KGB ajanlarından hiçbiri kanıt sunamadı.

Ajanlar herhangi bir kanıt sunamazken iddiaları dünyaya Batı basını servis etti.