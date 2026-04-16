Norveçli acil tıp profesörü Mads Gilbert, soykırıma sessiz kalınmasının "insanlığın sonu" anlamına geleceğini belirterek, "Gazze'deki soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmak gerektiğini" söylemişti.
Yıllarca Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde görev yapan Norveçli acil tıp profesörü Mads Gilbert, İsrail’in saldırılarını ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti dünyaya duyurduğu için hedef haline gelmiş ve Gazze'ye girişi ömür boyu yasaklanmıştır. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)
Gazze'deki soykırım ile ilgili kitaplar da yazan Gilbert, İsrail'in hedefi haline geldi. Gazze'ye girişi ömür boyu yasaklandı. Gilbert, Gazze'de Şifa Hastanesi'nde görev yaptığı dönemde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara dikkati çeken Gilbert, İsrail'in en az 3 bin 500 insani yardım çalışanını öldürdüğünü vurgulamıştı.
Gilbert, son röportajında da önemli açıklamalarda bulundu.
Gilbert, "Filistinliler asil, görgülü ve yüksek eğitimli insanlardır. Çadırda yaşasalar bile hemen sofra kurarlar ve bir yerlerden yemek bulup size yemek ikram ederler... Konuşmaya başladıklarında kendi durumlarını anlatırken yaşadıkları acıdan bahsetmezler. Şikayet etmezler. Nazik dillerini bozmazlar" dedi.
ZALİMİN ZULMÜ
Katiller ordusu, Filistinli işçileri gözlerini bağlayıp döverek gözaltına aldı.
İsrail askerleri, işlerine gitmek üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarında bulunan bir askeri kontrol noktasından geçmek isteyen 70 Filistinli işçiyi zulüm uyguladı. Katiller ordusu, işçileri gözlerini bağlayıp döverek gözaltına aldı. Filistin İşçi Sendikaları Genel Sekreteri Şahir Saad, uluslararası sendikalar ile Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) bu zülüm karşısında harekete geçmeleri çağrısında bulundu.