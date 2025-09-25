Gazze'nin çocuklarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: "Lütfen bizi ölümden ve açlıktan kurtarın umudumuz Allah’tan sonra sizdedir"

İsrail saldırılarında katledilen çocukların sayısı her geçen gün artarken Gazze'de çocuklar kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya. 2 yıldır İsrail'in sistematik soykırımın pençesinde tarifsiz acılar yaşayan Gazzeli çocuklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi. Başkan Erdoğan'a seslenen Gazzeli çocukların mektubunda şu sözler yer aldı: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz Gazze'nin çocukları olarak size bu mektubu yazıyoruz. Bu mektup sadece satırlardan ibaret değil, göğe ulaşan çığlıklarımızın ve acılarımızın sesidir.

"SOYKIRIM VAR"

Bu sadece bir mektup değil, her şehit çocuk, ailesini kaybetmiş her yetim, yarasını saracak kimse bulamayan her yaralı, evladını yitirmiş her anne ve evini, ailesini kaybetmiş herkes adına sana ulaştırdığımız bir yardım çığlığı ve son çağrıdır. Bu, uluslararası sessizlik çağında işlenen sistematik bir soykırım altından çıkan bir çağrıdır. Bu zulmün devam etmesine, düşmanın bu suçları işlemeye devam etmesine izin vermeyin.

UMUDUMUZ ERDOĞAN

Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de darbe girişimi olduğunda Gazze o gece uyumadı. Sabah kadar sokaklardaydık, anneler ve camiler o darbe girişiminin başarısız olması için dua etti. Son seçimleri kazandığınızda Gazze'de şeker dağıttık, halk secdeye kapandı ve Allah'a şükretti. Sayın Cumhurbaşkanım, siz İslam dünyasının bir sembolüsünüz. Milyonlarca Müslüman sizin sözlerinize ve eylemlerinize umutla bakıyor. Artık güçlü bir söz gerekmektedir. Bu zulmü durdurmalısınız. Bu soykırımı durdurabilecek güç sizde. Lütfen bizi ölümden ve açlıktan kurtarın. Umudumuz Allah'tan sonra sizdedir.