PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'nin çocuklarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: "Lütfen bizi ölümden ve açlıktan kurtarın umudumuz Allah’tan sonra sizdedir"

İsrail’in sistematik soykırımına maruz kalan Gazzeli çocuklar “Lütfen bizi ölümden ve açlıktan kurtarın. Umudumuz Allah’tan sonra sizdedir” çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi:
Gazze'nin çocuklarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: "Lütfen bizi ölümden ve açlıktan kurtarın umudumuz Allah’tan sonra sizdedir"

İsrail saldırılarında katledilen çocukların sayısı her geçen gün artarken Gazze'de çocuklar kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya. 2 yıldır İsrail'in sistematik soykırımın pençesinde tarifsiz acılar yaşayan Gazzeli çocuklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi. Başkan Erdoğan'a seslenen Gazzeli çocukların mektubunda şu sözler yer aldı: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz Gazze'nin çocukları olarak size bu mektubu yazıyoruz. Bu mektup sadece satırlardan ibaret değil, göğe ulaşan çığlıklarımızın ve acılarımızın sesidir.

"SOYKIRIM VAR"
Bu sadece bir mektup değil, her şehit çocuk, ailesini kaybetmiş her yetim, yarasını saracak kimse bulamayan her yaralı, evladını yitirmiş her anne ve evini, ailesini kaybetmiş herkes adına sana ulaştırdığımız bir yardım çığlığı ve son çağrıdır. Bu, uluslararası sessizlik çağında işlenen sistematik bir soykırım altından çıkan bir çağrıdır. Bu zulmün devam etmesine, düşmanın bu suçları işlemeye devam etmesine izin vermeyin.

UMUDUMUZ ERDOĞAN
Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de darbe girişimi olduğunda Gazze o gece uyumadı. Sabah kadar sokaklardaydık, anneler ve camiler o darbe girişiminin başarısız olması için dua etti. Son seçimleri kazandığınızda Gazze'de şeker dağıttık, halk secdeye kapandı ve Allah'a şükretti. Sayın Cumhurbaşkanım, siz İslam dünyasının bir sembolüsünüz. Milyonlarca Müslüman sizin sözlerinize ve eylemlerinize umutla bakıyor. Artık güçlü bir söz gerekmektedir. Bu zulmü durdurmalısınız. Bu soykırımı durdurabilecek güç sizde. Lütfen bizi ölümden ve açlıktan kurtarın. Umudumuz Allah'tan sonra sizdedir.

Gazzenin çocukları Başkan Erdoğan’a seslendi: Bu soykırımı durdurabilecek güç sizdeGazzenin çocukları Başkan Erdoğan’a seslendi: Bu soykırımı durdurabilecek güç sizde

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Türk Telekom
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi?
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de “üçlü sabotaj” İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür: "Suriye'nin hikayesi bitmedi"
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Kanarya'ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
Başkan Erdoğan BM'deki İklim Zirvesi'nde açıkladı: 2053'te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump'tan Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: “İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz”
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Rafa'nın şovu 3 puanı getirdi! Kayserispor - Beşiktaş: 0-4 | MAÇ SONUCU
Ballon d'Or'a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele'ye 400 bin dolarlık saat hediye etti!
CHP'li Mansur Yavaş'tan yolsuzluk itirafı: "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok"
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! UCM'ye Sumud başvurusu | Sanchez askeri gemi gönderiyor
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti