"Katliamda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 80'inin çocuk olduğunu" kaydeden Basal, İsrail'in Nasr ve Hasan Selame okullarında kelimenin tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdiğini; Gazze kentindeki manzaranın çok zor ve trajik olduğunu ifade etti.

Basal, İsrail 'in, Nasr Mahallesi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 30 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.





Basal, İsrail'in hiçbir kutsal değere saygı duymadığını ve Gazze'de artık güvenli bir yer olmadığını vurguladı.



HAMAS: İSRAİL VAHŞİCE KATLİAMLARINA DEVAM EDİYOR



Hamas, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı iki okula hava saldırısı düzenleyen ve 30 sivilin ölümüne sebep olan İsrail'in "vahşice katliamlarına devam ettiğini" açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Terör işgal ordusu, savaş uçaklarıyla Gazze şehrinin batısındaki Nasr ve Hasan Selame okullarını hedef alarak Filistin halkına yönelik vahşice katliamlarına devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in katliamlarla Gazze halkını korkutmayı ve göçe zorlamayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, Filistin halkının "kaya gibi kararlılığı ve direnişiyle" İsrail'in planlarını boşa çıkaracağı ifade edildi.

İsrail'in sivillere yönelik soğukkanlılıkla katliam gerçekleştirdiğini belirten Hamas, uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine Filistinlilere yönelik işlenen suçların durdurulması ve "faşist faillerin yargılanması" çağrısında bulundu.