Son dakika haberleri... Gazze Şeridi'nin güneyinden İsrail'in güneyindeki Aşdod bölgesine en az beş roket atıldı.
Son dakika haberleri... Gazze Şeridi'nin güneyinden İsrail'in güneyindeki Aşdod bölgesine en az beş roket atıldı.
İsrail basını roketlerin bir kısmının Demir Kubbe tarafından düşürüldüğünü, bir kısmının ise açık alanlara isabet ettiğini bildirdi.
SIĞINAKLAR AÇILDI
Aylar sonra ilk kez Aşdod yakınlarındaki birçok kasabada sirenler çaldı. Uzun menzilli saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken Aşdod belediyesinin sığınakları açtığı bildirildi.
İSRAİL GAZZE'DE SİVİLLERE SALDIRIYOR
İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta sivillere topçu atışı düzenledi. Refah ve Han Yunus'taki saldırıdan sadece saatler sonra İsrail ordusunun Gazze'deki El Nasr ve Hasan Seleme okullarına saldırdığı bildirildi. Saldırıda en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.
ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Basal, İsrail'in, Nasr Mahallesi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 30 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Filistinli yetkili, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti.
"Katliamda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 80'inin çocuk olduğunu" kaydeden Basal, İsrail'in Nasr ve Hasan Selame okullarında kelimenin tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdiğini; Gazze kentindeki manzaranın çok zor ve trajik olduğunu ifade etti.
Basal, İsrail'in hiçbir kutsal değere saygı duymadığını ve Gazze'de artık güvenli bir yer olmadığını vurguladı.
HAMAS: İSRAİL VAHŞİCE KATLİAMLARINA DEVAM EDİYOR
Hamas, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı iki okula hava saldırısı düzenleyen ve 30 sivilin ölümüne sebep olan İsrail'in "vahşice katliamlarına devam ettiğini" açıkladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Terör işgal ordusu, savaş uçaklarıyla Gazze şehrinin batısındaki Nasr ve Hasan Selame okullarını hedef alarak Filistin halkına yönelik vahşice katliamlarına devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in katliamlarla Gazze halkını korkutmayı ve göçe zorlamayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, Filistin halkının "kaya gibi kararlılığı ve direnişiyle" İsrail'in planlarını boşa çıkaracağı ifade edildi.
İsrail'in sivillere yönelik soğukkanlılıkla katliam gerçekleştirdiğini belirten Hamas, uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine Filistinlilere yönelik işlenen suçların durdurulması ve "faşist faillerin yargılanması" çağrısında bulundu.