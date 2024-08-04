SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail’den yeni skandal! Tel Aviv'de Türk bayrakları Haniye için yarıya inince tehdit etmişlerdi: Drone ile bayraklı provokasyon

Türkiye'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesine ilişkin verilen bir günlük yas kararını hedef alan İsrail, büyük bir provokasyona imza attı. Haniye’nin İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yas nedeni ile yarıya indirilen Türk bayrağının üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 14:47 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 15:49
İsrail’den yeni skandal! Tel Aviv’de Türk bayrakları Haniye için yarıya inince tehdit etmişlerdi: Drone ile bayraklı provokasyon

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliğinde büyük bir provokasyona imza attı. İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yas nedeni ile yarıya indirilen Türk bayrağının üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirdi.

İsrail'den yeni skandal!

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDE PROVOKASYON

Gazze'de aylardır uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'e en büyük desteği veren Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçilik binasında İsmail Haniye için yarıya indirilen Türk bayrağı üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirildi.

NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği milli yas nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs'teki Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.

YAS NEDENİYLE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
Heniyye'nin suikasta uğraması üzerine Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilirken Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde de ulusal yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği ve Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda da bayraklar yarıya indirildi.

SİYONİSTLERDEN ALÇAK PAYLAŞIMLAR
Haniye için yas ilan edilmesini terör destekçiliği olarak niteleyen İsrail Dışişleri Bakanı Katz ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Türkiye'yi hedef aldı.

KATZ BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
İsrail Dışişleri Bakanı Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yas kararını kınarken büyükelçileri ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

İşte Katz'ın paylaşımı:

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, İsrail'in lideri İsmail Haniye'nin ortadan kaldırılmasına tepki olarak Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından Türkiye'nin İsrail Büyükelçi Vekili'ni ağır bir kınama için çağırmaları talimatını verdim

İsrail Devleti, 7 Ekim'de Hamas'ın zulmüne öncülük eden ve televizyondaki korkunç görüntüleri izlerken arkadaşlarıyla birlikte dua ederek, katillere başarılar dileyen İsmail Haniye gibi bir katil için yas ifadelerine tolerans göstermeyecektir. Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan, onun cinayet ve terör eylemlerini destekleyen efendileri Erdoğan'ın yanında yas tutmalılar.

SINIR DIŞI ETME TEHDİDİ
Ben-Gvir, "Türk büyükelçisi bayrağı tamamen indirmeye ve ülkesine dönmeye davetlidir. Dışişleri Bakanı ve Başbakan'ı Türk büyükelçisini duruşmaya hazırlık amacıyla çağırmaya ve onu ülkeden sınır dışı etmeye davet ediyorum." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’den yeni skandal! Tel Aviv’de Türk bayrakları Haniye için yarıya inince tehdit etmişlerdi: Drone ile bayraklı provokasyon
PKK’nın kirli planı iddianamede! Gençleri dağa kaldırmak için sol tandanslı zehirleme: Talimat Duran Kalkan ve Demirtaş’ın ağabeyinden
İran’da iki saatlik sır görüşme: Amerikalılar Netanyahu’nun planını sızdırdı! Tahran ile pazarlık masasında 10 Mossad ajanı
Hava kargo taşımacılığına Türk eli! Turkish Cargo’dan tarihi başarı... 2033’te hedef 10 milyar dolar
Son dakika: Gazze’den İsrail’e füze atıldı! Aşdod’da dumanlar yükseliyor: Sığınaklar açıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi kaçırana acımak yok! Kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya rekor ceza
İsrail diken üstünde! ABD’li yetkililer resmen tarih verdi: İran pazartesi günü saldıracak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’da! Gündemde iki ülke arasında imzalanacak 20 anlaşma ve 15 milyar dolarlık ticaret var
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Batılı ülkeler harekete geçti: Peş peşe Lübnan uyarısı
Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar haftaya yatacak: Kim, ne kadar alacak? Hesap nasıl yapıldı?
Mete Gazoz çeyrek finalde Paris 2024’e veda etti! Filenin Sultanları İtalya’ya kaybetti | Boksta Esra Yıldız Kahraman madalyayı garantiledi
’Süper’ Beşiktaş! Usta yazarların kaleminden kupa finali... Okan Buruk fantezi yapmasın , Gio iyi çalışmış , Hoş geldin Immobile
Türkiye’den Lahey’e Gazze raporu! Vahşet bir kez daha gözler önüne serilecek! Soykırım eşiği aşıldı
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kaçak villasında hukuk tanımıyor! 2 kez mühür kırdı inşaata devam etti! Bilirkişi raporunda şok detay
Instagram kurallara uyana kadar kapalı kalacak! Türkiye’den net karar! PKK’ya özgürlük taziyeye yasak
SON DAKİKA