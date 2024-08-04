İsrail’den yeni skandal! Tel Aviv’de Türk bayrakları Haniye için yarıya inince tehdit etmişlerdi: Drone ile bayraklı provokasyon

KATZ BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

İsrail Dışişleri Bakanı Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yas kararını kınarken büyükelçileri ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

İşte Katz'ın paylaşımı:

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, İsrail'in lideri İsmail Haniye'nin ortadan kaldırılmasına tepki olarak Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından Türkiye'nin İsrail Büyükelçi Vekili'ni ağır bir kınama için çağırmaları talimatını verdim

İsrail Devleti, 7 Ekim'de Hamas'ın zulmüne öncülük eden ve televizyondaki korkunç görüntüleri izlerken arkadaşlarıyla birlikte dua ederek, katillere başarılar dileyen İsmail Haniye gibi bir katil için yas ifadelerine tolerans göstermeyecektir. Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan, onun cinayet ve terör eylemlerini destekleyen efendileri Erdoğan'ın yanında yas tutmalılar.