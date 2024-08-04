İsrail’den yeni skandal! Tel Aviv’de Türk bayrakları Haniye için yarıya inince tehdit etmişlerdi: Drone ile bayraklı provokasyon

İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliğinde büyük bir provokasyona imza attı. İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yas nedeni ile yarıya indirilen Türk bayrağının üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirdi.
TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDE PROVOKASYON
Gazze'de aylardır uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'e en büyük desteği veren Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.
Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçilik binasında İsmail Haniye için yarıya indirilen Türk bayrağı üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirildi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği milli yas nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs'teki Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.